https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/israil-unlu-markanin-dondurma-tanitimini-tepkiler-uzerine-sildi-1106851320.html

İsrail, ünlü markanın dondurma tanıtımını tepkiler üzerine sildi

İsrail, ünlü markanın dondurma tanıtımını tepkiler üzerine sildi

Sputnik Türkiye

‘Soykırımsal Lezzet’ alayıyla karşılaşan tanıtım, tartışmalarını alevlendirdi. İsrail’in resmi hesabından paylaşılan reklam silinirken, sosyal medyada tepki... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T14:21+0300

2026-06-29T14:21+0300

2026-06-29T14:21+0300

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dondurma

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İsrail’in resmi X hesabı, Amerika menşeli ünlü dondurma markası Ben & Jerry’s’in ülkeye özel yeni dondurma aromasını tanıtan paylaşımı, yoğun tepki üzerine sildi. “Süt ve Bal” aromalı dondurmanın tanıtımı, ağır eleştirilere maruz kaldı.Kısa süre sonra silinen paylaşımda, Ben & Jerry’s İsrail “Süt ve Bal” aromasını “ülkenin resmi dondurması” olarak tanıtmıştı. Şirket, bu yeni aromanın güney İsrail’deki toplulukları desteklemek amacıyla piyasaya sürüldüğünü belirtti. Sütün ve kremanın Kibbutz Alumim’deki süt çiftliklerinden, balın Gazze sınırındaki Kibbutz Yad Mordechai’den, çikolata parçalarının ise Beerşeba’daki bir fabrikadan temin edildiği kaydedildi.Sosyal medya: Tadı soykırım gibiTanıtım paylaşımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada sert tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, Gazze’deki insani krizi işaret ederek dondurmayı alay konusu yaptı. Birçok kişi ürünün ambalajını düzenleyerek “Genocidaires’ Delight” yazısını paylaştı. Bazıları da “Bu dondurmanın tadı soykırım gibi” yorumlarında bulundu.Tepkiler, Birleşmiş Milletler’in bu hafta açıkladığı rapora denk geldi. BM raporu, İsrail’i Gazze’de Filistinli çocuklara karşı ağır ihlallerle suçluyor. İsrail ise tüm soykırım ve savaş suçu iddialarını reddediyor.Ben & Jerry’s’teki bölünmeOlay, Ben & Jerry’s markasındaki uzun süredir devam eden iç bölünmeyi de gözler önüne seriyor. Ben & Jerry’s İsrail, Amerikan ana şirketinden bağımsız olarak faaliyet gösteriyor. Bu durum, 2022’de Unilever’in yerel işletme haklarını İsrailli iş insanı Avi Zinger’e satmasıyla ortaya çıktı. Satış, işgal altındaki Batı Şeria’da da satışlara izin veriyor.Bu anlaşma, Ben & Jerry’s bağımsız yönetim kurulunun 2021’de işgal altındaki Filistin topraklarında satışları durdurma kararını bypass etmek için yapılmıştı. Karar, markanın 'ilerici değerleriyle çeliştiği' gerekçesiyle alınmıştı.Filistin için 'karpuz aromalı dondurma' planıKurucular Ben Cohen ve Jerry Greenfield, Filistin haklarının ve İsrail’in askeri operasyonlarının açık sözlü eleştirmenleri. Geçen yıl Cohen, Filistin’de barışı desteklemek için “karpuz aromalı” bir dondurma çıkarma planı olduğunu açıklamış ve Unilever’in benzer girişimleri engellediğini iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kahvede-yeni-bir-onemli-yan-etki-ortaya-cikti-beyin-bagirsak-ekseninde-1106847651.html

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