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İtalya, Etna Yanardağı alarm seviyesini yükseltti: Lav akıntıları şiddetleniyor
İtalya, Etna Yanardağı alarm seviyesini yükseltti: Lav akıntıları şiddetleniyor
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İtalyan yetkililer, Avrupa’nın en büyük ve en aktif yanardağlarından Etna’da yaşanan yoğun lav akıntıları nedeniyle 29 Haziran itibarıyla alarm seviyesini yeşilden sarıya yükseltti. Ayrıntılar haberde...
2026-06-29T12:36+0300
2026-06-29T12:36+0300
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Yetkililer, volkanik deprem seviyesindeki artışla birliktelav akıntılarının doğu yamacında hızlandığını bildirdi. Lav akıntıları yaklaşık 3 bin metre yükseklikte başlamış durumda.Artan aktivite ve izleme tedbirleriİtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), volkanın iç dinamiklerinde önemli bir değişim yaşandığını açıkladı. Bu tür değişiklikler genellikle daha güçlü patlamaların habercisi olabiliyor. Sivil Koruma yetkilileri, mevcut durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunarak gözlem sistemlerini güçlendirdi ve olası gelişmelere karşı hazırlık yaptı.Şu anda bölgede tahliye kararı alınmadı. Ancak sarı alarm seviyesi, bilimsel izlemenin ve önlemlerin artırıldığını gösteriyor.Sarı alarm seviyesi ne demek?Sarı alarm seviyesi, bölgedeki riskin arttığını ancak acil bir tehlike oluşturmadığını işaret ediyor. Yetkililer, volkanın yakın çevresinde yaşayanlar ve turistlerden resmi uyarıları takip etmelerini istiyor. Etna'nın aktivitesi sıklıkla artıp azalsa da, bu tür yükselişler bazen daha büyük lav akıntılarına veya kül yağışlarına yol açabiliyor.İtalyan makamları, volkanın davranışını yakından takip ettiklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.Etna Yanardağı hakkında
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/santorini-yanardagi-alarm-verirken-korkutan-senaryo-turkiyedeki-her-an-patlayabilecek-yanardaglar-1093378159.html
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etna yanardağı, haberler
etna yanardağı, haberler

İtalya, Etna Yanardağı alarm seviyesini yükseltti: Lav akıntıları şiddetleniyor

12:36 29.06.2026
© Salvatore AllegraEtna Yanardağı’nda volkanik faaliyetler etkisini sürdürüyor
Etna Yanardağı’nda volkanik faaliyetler etkisini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Salvatore Allegra
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İtalyan yetkililer, Avrupa’nın en büyük ve en aktif yanardağlarından Etna'da yaşanan yoğun lav akıntıları nedeniyle alarm seviyesini yükseltti. 29 Haziran itibarıyla İtalyan Sivil Koruma Departmanı, Etna'nın alarm seviyesini 'yeşil'den 'sarı'ya çıkardı.
Yetkililer, volkanik deprem seviyesindeki artışla birliktelav akıntılarının doğu yamacında hızlandığını bildirdi. Lav akıntıları yaklaşık 3 bin metre yükseklikte başlamış durumda.

Artan aktivite ve izleme tedbirleri

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), volkanın iç dinamiklerinde önemli bir değişim yaşandığını açıkladı. Bu tür değişiklikler genellikle daha güçlü patlamaların habercisi olabiliyor. Sivil Koruma yetkilileri, mevcut durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunarak gözlem sistemlerini güçlendirdi ve olası gelişmelere karşı hazırlık yaptı.
Şu anda bölgede tahliye kararı alınmadı. Ancak sarı alarm seviyesi, bilimsel izlemenin ve önlemlerin artırıldığını gösteriyor.

Sarı alarm seviyesi ne demek?

Sarı alarm seviyesi, bölgedeki riskin arttığını ancak acil bir tehlike oluşturmadığını işaret ediyor. Yetkililer, volkanın yakın çevresinde yaşayanlar ve turistlerden resmi uyarıları takip etmelerini istiyor. Etna'nın aktivitesi sıklıkla artıp azalsa da, bu tür yükselişler bazen daha büyük lav akıntılarına veya kül yağışlarına yol açabiliyor.
İtalyan makamları, volkanın davranışını yakından takip ettiklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Etna Yanardağı hakkında

Etna, Sicilya’nın doğu kıyısında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan dev bir stratovolkan.
47 bin dönümden fazla alanı kaplayan yanardağ, yaklaşık 500 bin yıllık bir geçmişe sahip ve son 2 bin 700 yıldır belgelenmiş kesintisiz bir volkanik aktivite gösteriyor. Avrupa’nın en yüksek ve en aktif volkanı olan Etna, epizodik patlamaları, lav akıntıları, kül püskürtmeleri ve zaman zaman Strombolian tipi patlamalarıyla ünlü.
Sürekli aktivitesi sayesinde volkanoloji ve jeofizik biliminin en önemli doğal laboratuvarlarından biri haline geldi. Yerel halk için hem bereketli toprakları hem de potansiyel tehlikesiyle sembolik bir öneme sahip.
Yetkililer, volkanın yakın çevresinde yaşayanlar ve turistlerden resmi uyarıları takip etmelerini istiyor. Etna’nın aktivitesi sıklıkla artıp azalsa da, bu tür yükselişler bazen daha büyük lav akıntılarına veya kül yağışlarına yol açabiliyor.
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