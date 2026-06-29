https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/italya-etna-yanardagi-alarm-seviyesini-yukseltti-lav-akintilari-siddetleniyor-1106846881.html

İtalya, Etna Yanardağı alarm seviyesini yükseltti: Lav akıntıları şiddetleniyor

İtalya, Etna Yanardağı alarm seviyesini yükseltti: Lav akıntıları şiddetleniyor

Sputnik Türkiye

İtalyan yetkililer, Avrupa’nın en büyük ve en aktif yanardağlarından Etna’da yaşanan yoğun lav akıntıları nedeniyle 29 Haziran itibarıyla alarm seviyesini yeşilden sarıya yükseltti. Ayrıntılar haberde...

2026-06-29T12:36+0300

2026-06-29T12:36+0300

2026-06-29T12:36+0300

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etna yanardağı

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Yetkililer, volkanik deprem seviyesindeki artışla birliktelav akıntılarının doğu yamacında hızlandığını bildirdi. Lav akıntıları yaklaşık 3 bin metre yükseklikte başlamış durumda.Artan aktivite ve izleme tedbirleriİtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), volkanın iç dinamiklerinde önemli bir değişim yaşandığını açıkladı. Bu tür değişiklikler genellikle daha güçlü patlamaların habercisi olabiliyor. Sivil Koruma yetkilileri, mevcut durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunarak gözlem sistemlerini güçlendirdi ve olası gelişmelere karşı hazırlık yaptı.Şu anda bölgede tahliye kararı alınmadı. Ancak sarı alarm seviyesi, bilimsel izlemenin ve önlemlerin artırıldığını gösteriyor.Sarı alarm seviyesi ne demek?Sarı alarm seviyesi, bölgedeki riskin arttığını ancak acil bir tehlike oluşturmadığını işaret ediyor. Yetkililer, volkanın yakın çevresinde yaşayanlar ve turistlerden resmi uyarıları takip etmelerini istiyor. Etna'nın aktivitesi sıklıkla artıp azalsa da, bu tür yükselişler bazen daha büyük lav akıntılarına veya kül yağışlarına yol açabiliyor.İtalyan makamları, volkanın davranışını yakından takip ettiklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.Etna Yanardağı hakkında

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