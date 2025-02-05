https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/santorini-yanardagi-alarm-verirken-korkutan-senaryo-turkiyedeki-her-an-patlayabilecek-yanardaglar-1093378159.html

Santorini Yanardağı alarm verirken, korkutan senaryo: Türkiye'deki her an patlayabilecek yanardağlar hangileri?

Santorini Yanardağı alarm verirken, korkutan senaryo: Türkiye'deki her an patlayabilecek yanardağlar hangileri?

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ın dünyaca ünlü Santorini Adası, son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle büyük bir volkanik patlama riskiyle karşı karşıya. Ege Denizi’nde... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T12:08+0300

2025-02-05T12:08+0300

2025-02-05T12:24+0300

ege

acıgöl

kapadokya

süphan dağı

kars

gölcük

santorini

yanardağ

yanardağ patlaması

acıgöl

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Ege Denizi’nde son dönemde artan depremler, bölgedeki Santorini Yanardağı’nın harekete geçebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Uzmanlar, artan sismik hareketliliğin yanardağları tetikleyebileceğini belirterek, bölgede olası bir patlama ihtimaline dikkat çekiyor.📌 Ege’de son haftalarda birçok deprem meydana geldi.📌 Santorini Adası’nda gözlenen sismik hareketlilik endişe yaratıyor.📌 Volkanik hareketlenmenin, büyük bir patlamaya yol açıp açmayacağı araştırılıyor.Bu gelişmeler, Türkiye’de yanardağ olup olmadığı ve olası bir patlamanın etkilerinin neler olabileceği konusunda merakı artırdı.Türkiye’de aktif yanardağ var mı?Türkiye, yakın geçmişte aktif olduğu bilinen ve hala faaliyet potansiyeli taşıyan 10 volkanik dağa ev sahipliği yapıyor.📌 Aktif Olabileceği Düşünülen Yanardağlar:Bunların yanı sıra son 10 bin yıl içinde aktif olabileceği düşünülen ancak teyit edilmemiş bazı volkanlar da bulunuyor:📌 Olası Aktif Yanardağlar:📌 Aktif Olmayan Yanardağlar:Bu yanardağlar binlerce yıldır patlamamış olsa da, bazı bilim insanları ilerleyen yıllarda aktif hale gelebilecekleri ihtimalini göz ardı etmiyor.Deprem yanardağı tetikler mi?Volkanik patlamalar ve depremler arasındaki ilişki bilim dünyasında uzun süredir tartışılıyor. Ancak yanardağların harekete geçmesi için tek başına bir depremin yeterli olup olmadığı net değil.📌 Büyük ölçekli depremler, magma hareketlerini hızlandırabilir.📌 Santorini ve çevresindeki sismik hareketlilik, volkanın tetiklenmesine yol açabilir.📌 Türkiye’deki volkanik dağlar için şu an için bir tehlike görünmüyor.Ancak uzmanlar, Santorini Yanardağı’nın büyük bir patlama yapması halinde, küresel hava akımları ve atmosferdeki kül bulutlarının Türkiye’yi de etkileyebileceğini belirtiyor.Yanardağ patlarsa ne olur?📌 Büyük bir yanardağ patlaması, atmosferde devasa kül bulutları oluşturabilir.📌 Uçuş güzergahları ve hava trafiği olumsuz etkilenebilir.📌 Kül bulutları tarım alanlarına zarar verebilir ve solunum rahatsızlıklarına yol açabilir.📌 Santorini’nin patlaması, Ege Denizi’nde tsunami riskini artırabilir.Uzmanlar, şu an için Türkiye’de doğrudan bir tehdit bulunmadığını ancak Santorini’deki hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/egede-deprem-hareketliligi-prof-dr-sukru-ersoy-yarim-saatte-ulasacak-diyerek-5-yeri-uyardi-1093370184.html

ege

acıgöl

kapadokya

süphan dağı

kars

gölcük

santorini

acıgöl

ağrı dağı

erciyes

hasan dağı

göllü dağı

karaca dağ

karacadağ

karapınar volkanik alanı

karapınar

kula

nemrut dağı

tendürek dağı

ege bölgesi

ege denizi

yunanistan

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