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İran ve Umman'dan kritik adım: Hürmüz Boğazı Ortak Komitesi i̇lk kez toplandı
İran ve Umman'dan kritik adım: Hürmüz Boğazı Ortak Komitesi i̇lk kez toplandı
Sputnik Türkiye
İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin Ortak Komite'nin ilk toplantısını Maskat'ta gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Gharibabadi, boğazın yönetimi... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T11:37+0300
2026-06-29T11:37+0300
i̇ran
hürmüz boğazı
umman
haberler
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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Gharibabadi , İran-Umman Hürmüz Boğazı Ortak Komitesi'nin ilk toplantısının Maskat'ta yapılacağını açıkladı. Gharibabadi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında boğazla ilgili güncel konuların ele alındığını, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 5. bölüm çerçevesi ve kıyı devletlerinin egemenlik hakları temelinde Hürmüz Boğazı günlük dağıtım hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.Komite nasıl kuruldu?Hürmüz Boğazı konusunda diyalog yürütmek üzere kurulan ortak komite, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın 23 Haziran'da yaptığı açıklamayla duyurulmuştu. Galibaf'ın Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile birlikte İran ve Umman sırasında Maskat ziyareti gerçekleştirildi. , boğazın ticareti, denizcilik hizmetleri ve ilgili ücretlendirme konularını ele almak üzere bir çalışma grubu çalışmasında mutabık kaldığı sırada gerçekleştirildi."Hürmüz'deki durum bir daha eskisi gibi olmayacak"İranlı, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir hukuki düzenin geliştirildiğini ve bu sürecin diğer kıyı ülkesinde Umman ile koordineli şekilde yürütüldüğünü daha önce de duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Araghchi, boğazın uzun süreli gemilere serbest geçişi ancak ABD ve İsrail'le açıktı İran'a yönelik saldırılarının ardından orada bulunmanın bir daha eskisi gibi olacağını vurguladı.Geçiş ücreti planı ve 60 günlük muafiyetİranlı organizasyon, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş sağlayan gemilerden hizmet bedelinin toplanmasına yönelik bir plana dikkat çekti; Ancak Tahran'da bu bedelin bir verginin taşımadığını özellikle belirtti. 18 Haziran'da ABD ile imzalanan mutabakatın ardından İran, 60 gün boyunca gemilerden herhangi bir ücret talep etmeyeceğini taahhüt etmişti. Söz konusu mutabakat, Şubat 2026'da başlayan ABD-İsrail-İran çatışmasının ardından İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında imzalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/azerbaycandan-israile-cagri-sozde-ermeni-soykirimi-kararini-yeniden-gozden-gecirin-1106843759.html
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i̇ran, hürmüz boğazı, umman, haberler, türkiye

İran ve Umman'dan kritik adım: Hürmüz Boğazı Ortak Komitesi i̇lk kez toplandı

11:37 29.06.2026
© FotoğrafKızıldeniz, Basra Körfezi
Kızıldeniz, Basra Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf
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İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin Ortak Komite'nin ilk toplantısını Maskat'ta gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Gharibabadi, boğazın yönetimi ve kıyı devletlerinin egemenlik haklarının görüşüldüğünü açıkladı. Komite, ABD-İran mutabakatının ardından kuruldu; Tahran geçiş ücreti planı da gündeme getirildi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Gharibabadi , İran-Umman Hürmüz Boğazı Ortak Komitesi'nin ilk toplantısının Maskat'ta yapılacağını açıkladı. Gharibabadi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında boğazla ilgili güncel konuların ele alındığını, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 5. bölüm çerçevesi ve kıyı devletlerinin egemenlik hakları temelinde Hürmüz Boğazı günlük dağıtım hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Komite nasıl kuruldu?

Hürmüz Boğazı konusunda diyalog yürütmek üzere kurulan ortak komite, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın 23 Haziran'da yaptığı açıklamayla duyurulmuştu. Galibaf'ın Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile birlikte İran ve Umman sırasında Maskat ziyareti gerçekleştirildi. , boğazın ticareti, denizcilik hizmetleri ve ilgili ücretlendirme konularını ele almak üzere bir çalışma grubu çalışmasında mutabık kaldığı sırada gerçekleştirildi.

"Hürmüz'deki durum bir daha eskisi gibi olmayacak"

İranlı, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir hukuki düzenin geliştirildiğini ve bu sürecin diğer kıyı ülkesinde Umman ile koordineli şekilde yürütüldüğünü daha önce de duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Araghchi, boğazın uzun süreli gemilere serbest geçişi ancak ABD ve İsrail'le açıktı İran'a yönelik saldırılarının ardından orada bulunmanın bir daha eskisi gibi olacağını vurguladı.

Geçiş ücreti planı ve 60 günlük muafiyet

İranlı organizasyon, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş sağlayan gemilerden hizmet bedelinin toplanmasına yönelik bir plana dikkat çekti; Ancak Tahran'da bu bedelin bir verginin taşımadığını özellikle belirtti. 18 Haziran'da ABD ile imzalanan mutabakatın ardından İran, 60 gün boyunca gemilerden herhangi bir ücret talep etmeyeceğini taahhüt etmişti. Söz konusu mutabakat, Şubat 2026'da başlayan ABD-İsrail-İran çatışmasının ardından İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında imzalanmıştı.
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