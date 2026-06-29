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Azerbaycan'dan İsrail'e çağrı: 'Sözde Ermeni Soykırımı' kararını yeniden gözden geçirin
Azerbaycan'dan İsrail'e çağrı: 'Sözde Ermeni Soykırımı' kararını yeniden gözden geçirin
Sputnik Türkiye
İsrail operasyonunda Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak kapsamlı bir şekilde oybirliğiyle onaylamasının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, kararı... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T11:29+0300
2026-06-29T11:29+0300
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gazze
azerbaycan
türkiye
dışişleri bakanlığı
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haberler
dünya
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail kabinesinin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması bu kararının "ciddi bir endişe kaynağı" olduğunu belirterek, 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin hukuki ve bilimsel bir temelden uzak biçimdeki siyasi karara dönüştürülmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.İsrail Kabinesi kararı oybirliğiyle onayladıKarar, bir gün önce İsrail hükümeti tarafından oybirliğiyle onaylandı. Kabine iptali henüz nihai adım değil; Kararın parlamentoya girmesi için Knesset'in (İsrail Parlamentosu) genel kurulda da oylanması gerekiyor. Sa'ar, duyuru kararı verirken "doğru olanı yapmak için hiçbir zaman çok geç değildir" ifadesini kullandı.Türkiye'den "Gazze'yi gölgeleme" eleştirisiTürkiye Dışişleri Bakanlığı , İsrail'in bu girişimini siyasi amaçlı olarak değerlendirdi. Ankara, kararın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uygulamaları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasıyla ilgili olduğunu, İsrail'in kendi eylemlerini perdelemeye çalıştığını öne sürdü.
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i̇srail, gazze, azerbaycan, türkiye, dışişleri bakanlığı, kabine, i̇srail parlamentosu (knesset), haberler
i̇srail, gazze, azerbaycan, türkiye, dışişleri bakanlığı, kabine, i̇srail parlamentosu (knesset), haberler

Azerbaycan'dan İsrail'e çağrı: 'Sözde Ermeni Soykırımı' kararını yeniden gözden geçirin

11:29 29.06.2026
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail Türkiye bayrak
İsrail Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail operasyonunda Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak kapsamlı bir şekilde oybirliğiyle onaylamasının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, kararı 'tarihin çarpıtılması' olarak değerlendirip İsrail'i tutumunu geçirmeye çağırdı. Türkiye ise adımı Gazze'yi gölgeleme amaçlı siyasi hamle olarak yorumladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail kabinesinin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması bu kararının "ciddi bir endişe kaynağı" olduğunu belirterek, 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin hukuki ve bilimsel bir temelden uzak biçimdeki siyasi karara dönüştürülmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İsrail Kabinesi kararı oybirliğiyle onayladı

Karar, bir gün önce İsrail hükümeti tarafından oybirliğiyle onaylandı. Kabine iptali henüz nihai adım değil; Kararın parlamentoya girmesi için Knesset'in (İsrail Parlamentosu) genel kurulda da oylanması gerekiyor. Sa'ar, duyuru kararı verirken "doğru olanı yapmak için hiçbir zaman çok geç değildir" ifadesini kullandı.

Türkiye'den "Gazze'yi gölgeleme" eleştirisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı , İsrail'in bu girişimini siyasi amaçlı olarak değerlendirdi. Ankara, kararın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uygulamaları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasıyla ilgili olduğunu, İsrail'in kendi eylemlerini perdelemeye çalıştığını öne sürdü.
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