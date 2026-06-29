https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/-pezeskiyandan-kritik-aciklama-irana-6-milyar-dolarlik-fon-serbest-birakiliyor-1106845160.html

Pezeşkiyan'dan kritik açıklama: İran'a 6 milyar dolarlık fon serbest bırakılıyor

Pezeşkiyan'dan kritik açıklama: İran'a 6 milyar dolarlık fon serbest bırakılıyor

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da bloke edilen 12 milyar dolarlık İran fonunun ilk etapta 6 milyar dolarlık bölümünün serbest bırakılarak ülkeye... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T11:48+0300

2026-06-29T11:48+0300

2026-06-29T11:48+0300

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da tutulan İran'a ait bloke fonlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan, 12 milyar dolarlık İran fonunun ilk etapta 6 milyar dolarlık kısmının üzerindeki blokajın kaldırılacağını ve söz konusu kaynağın İran'a aktarılacağını doğruladı.Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan açıklamada Pezeşkiyan, "Uygulanan programa göre Katar'daki 12 milyar dolarlık İran fonunun 6 milyar doları serbest bırakılarak ülkeye aktarılacak. Kalan fonların iadesi için çalışmalar ise sürüyor." ifadelerini kullandı.Merkez Bankası ilk aşamada 12 milyar dolar açıklaması yapmıştıİran Merkez Bankası Başkanı Abdolnasser Hemmati, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD'nin dondurduğu İran varlıklarından ilk aşamada 12 milyar doların serbest bırakılmasının planlandığını duyurmuştu.Pezeşkiyan'ın son açıklamasıyla birlikte, söz konusu fonların ilk etapta yarısının İran'a aktarılacağı resmen doğrulanmış oldu.ABD ile imzalanan mutabakat süreci hızlandırdıFonların serbest bırakılmasına ilişkin gelişme, İran ile ABD arasında 18 Haziran gecesi imzalanan mutabakat zaptının ardından geldi.Taraflar arasında varılan anlaşma kapsamında, 28 Şubat'ta başlayan askeri çatışmaların sona erdirilmesi, deniz ulaşımının yeniden normale dönmesi ve ekonomik yaptırımların aşamalı olarak ele alınması hedefleniyor.Mutabakat metni, ABD'nin deniz ablukasını hangi takvim çerçevesinde kaldıracağı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ne zaman yeniden başlatacağına ilişkin yol haritasını da içeriyor.Nükleer program için 60 günlük müzakere süreciAnlaşmanın bir diğer önemli maddesi ise İran'ın nükleer silah edinmeme taahhüdü oldu.Tarafların, İran'ın nükleer programına ilişkin ayrı bir anlaşma üzerinde çalışacağı ve bu kapsamda 60 gün içerisinde yeni müzakereler gerçekleştireceği belirtildi. Tahran yönetimi ise görüşmeler sonucunda İran'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını hedefliyor.

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