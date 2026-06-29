https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/hakkinda-yakalama-karari-cikarilmisti-tamar-tanriyar-kusadasinda-gozaltina-alindi-1106843407.html

Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T11:27+0300

2026-06-29T11:27+0300

2026-06-29T12:06+0300

türki̇ye

i̇stanbul

tamar tanrıyar

gözaltı

kuşadası

yakalama kararı

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Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar Aydın Kuşadası'nda gözaltına alındı.Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararıBaşsavcılıkça, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor..Yurt dışına çıktığı tespit edilmiştiSoruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/manavgatta-canli-yayinda-teror-propagandasi-2-kisi-tutuklandi-1106751183.html

türki̇ye

i̇stanbul

kuşadası

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i̇stanbul, tamar tanrıyar, gözaltı, kuşadası, yakalama kararı