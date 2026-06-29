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Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
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tamar tanrıyar
gözaltı
kuşadası
yakalama kararı
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Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar Aydın Kuşadası'nda gözaltına alındı.Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararıBaşsavcılıkça, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor..Yurt dışına çıktığı tespit edilmiştiSoruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/manavgatta-canli-yayinda-teror-propagandasi-2-kisi-tutuklandi-1106751183.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, tamar tanrıyar, gözaltı, kuşadası, yakalama kararı
i̇stanbul, tamar tanrıyar, gözaltı, kuşadası, yakalama kararı

Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı

11:27 29.06.2026 (güncellendi: 12:06 29.06.2026)
© FotoğrafTamar Tanrıyar
Tamar Tanrıyar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı. Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar Aydın Kuşadası'nda gözaltına alındı.

Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı

Başsavcılıkça, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor..

Yurt dışına çıktığı tespit edilmişti

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.
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