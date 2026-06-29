https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/hakkinda-yakalama-karari-cikarilmisti-tamar-tanriyar-kusadasinda-gozaltina-alindi-1106843407.html
Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T11:27+0300
2026-06-29T11:27+0300
2026-06-29T12:06+0300
türki̇ye
i̇stanbul
tamar tanrıyar
gözaltı
kuşadası
yakalama kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106843248_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cd32322d76927480bbb7ab3d408309b4.jpg
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar Aydın Kuşadası'nda gözaltına alındı.Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararıBaşsavcılıkça, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor..Yurt dışına çıktığı tespit edilmiştiSoruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/manavgatta-canli-yayinda-teror-propagandasi-2-kisi-tutuklandi-1106751183.html
türki̇ye
i̇stanbul
kuşadası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106843248_201:0:1101:675_1920x0_80_0_0_5aeb9cb6d1722eae073002164753a3fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, tamar tanrıyar, gözaltı, kuşadası, yakalama kararı
i̇stanbul, tamar tanrıyar, gözaltı, kuşadası, yakalama kararı
Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı
11:27 29.06.2026 (güncellendi: 12:06 29.06.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı. Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar Aydın Kuşadası'nda gözaltına alındı.
Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı
Başsavcılıkça, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor..
Yurt dışına çıktığı tespit edilmişti
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.