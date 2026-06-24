https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/manavgatta-canli-yayinda-teror-propagandasi-2-kisi-tutuklandi-1106751183.html

Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası: 2 kişi tutuklandı

Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası: 2 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayın sırasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T21:19+0300

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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada canlı yayındaki paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan teknik takip ve yüz tanıma sistemi analizleri sonucunda terör propagandası yapan şüphelilerin kimlikleri ve bulundukları adres tespit edildi.Ulualan Mahallesi’ndeki lojmana düzenlenen operasyonla H.D. ve Y.C.G. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'devlet kurumlarını aşağılamak' ve 'kişilerin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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manavgat, antalya, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği