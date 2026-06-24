https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/manavgatta-canli-yayinda-teror-propagandasi-2-kisi-tutuklandi-1106751183.html
Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası: 2 kişi tutuklandı
Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası: 2 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayın sırasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T21:19+0300
2026-06-24T21:19+0300
2026-06-24T21:19+0300
türki̇ye
manavgat
antalya
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör eylemi
terör suçu
terör örgütleri
terör örgütü üyeliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/06/1059594338_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8d153ca7b8edd0a4ca72b4e25314692b.jpg
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada canlı yayındaki paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan teknik takip ve yüz tanıma sistemi analizleri sonucunda terör propagandası yapan şüphelilerin kimlikleri ve bulundukları adres tespit edildi.Ulualan Mahallesi’ndeki lojmana düzenlenen operasyonla H.D. ve Y.C.G. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'devlet kurumlarını aşağılamak' ve 'kişilerin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bayrak-provokasyonu-5-kisi-gozaltina-alindi-1102895848.html
türki̇ye
manavgat
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/06/1059594338_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4576e82a4a07432617767008082450d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manavgat, antalya, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği
manavgat, antalya, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği
Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası: 2 kişi tutuklandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayın sırasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada canlı yayındaki paylaşımları incelemeye aldı.
Yapılan teknik takip ve yüz tanıma sistemi analizleri sonucunda terör propagandası yapan şüphelilerin kimlikleri ve bulundukları adres tespit edildi.
Ulualan Mahallesi’ndeki lojmana düzenlenen operasyonla H.D. ve Y.C.G. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'devlet kurumlarını aşağılamak' ve 'kişilerin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.