Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/manavgatta-canli-yayinda-teror-propagandasi-2-kisi-tutuklandi-1106751183.html
Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası: 2 kişi tutuklandı
Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası: 2 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayın sırasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T21:19+0300
2026-06-24T21:19+0300
türki̇ye
manavgat
antalya
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör eylemi
terör suçu
terör örgütleri
terör örgütü üyeliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/06/1059594338_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8d153ca7b8edd0a4ca72b4e25314692b.jpg
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada canlı yayındaki paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan teknik takip ve yüz tanıma sistemi analizleri sonucunda terör propagandası yapan şüphelilerin kimlikleri ve bulundukları adres tespit edildi.Ulualan Mahallesi’ndeki lojmana düzenlenen operasyonla H.D. ve Y.C.G. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'devlet kurumlarını aşağılamak' ve 'kişilerin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bayrak-provokasyonu-5-kisi-gozaltina-alindi-1102895848.html
türki̇ye
manavgat
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/06/1059594338_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4576e82a4a07432617767008082450d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
manavgat, antalya, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği
manavgat, antalya, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği

Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası: 2 kişi tutuklandı

21:19 24.06.2026
© AAJandarma, gözaltı
Jandarma, gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA
Abone ol
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayın sırasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada canlı yayındaki paylaşımları incelemeye aldı.
Yapılan teknik takip ve yüz tanıma sistemi analizleri sonucunda terör propagandası yapan şüphelilerin kimlikleri ve bulundukları adres tespit edildi.
Ulualan Mahallesi’ndeki lojmana düzenlenen operasyonla H.D. ve Y.C.G. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'devlet kurumlarını aşağılamak' ve 'kişilerin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
TÜRKİYE
Bayrak provokasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
21 Ocak, 00:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала