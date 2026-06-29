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Güney Kıbrıs'tan dikkat çeken veri: Savaş nedeniyle turizm verilerinde sert düşüş
Güney Kıbrıs'tan dikkat çeken veri: Savaş nedeniyle turizm verilerinde sert düşüş
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'da yaşanan savaşın turizm üzerindeki etkisi rakamlara yansıdı. Kıbrıs'ta nisan ayında turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'in... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T19:32+0300
2026-06-29T19:36+0300
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kıbrıs
turizm
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savaş
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Yerel basında aktarılan resmi verilere göre, ABD-İran savaşı, Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri ve Kıbrıs'taki İngiliz üslerine yönelik İHA saldırıları, ülkenin turizm sektörünü olumsuz etkiledi.Güney Kıbrıs İstatistik Servisi verilerine göre, nisan 2026'da turizm gelirleri 197.5 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, nisan 2025'te kaydedilen 304.2 milyon euroya göre yüzde 35.1'lik düşüş anlamına geliyor.Ocak-nisan dönemindeki toplam turizm geliri ise 582.5 milyon eurodan 443 milyon euroya gerileyerek yüzde 23.9 azaldı.Turistlerin kişi başına yaptığı ortalama harcama da düşüş gösterdi.Verilere göre, nisan 2026'da kişi başına ortalama harcama 651.77 euro olurken, geçen yılın aynı dönemindeki 726.42 euroya kıyasla yüzde 10.3 geriledi. En büyük turist pazarı olan Birleşik Krallık ziyaretçileri günlük ortalama 86.43 euro, Polonya vatandaşları 81.89 euro, Almanya vatandaşları ise 85.99 euro harcama yaptı.Yetkililer toparlanma mesajı verdiVerileri değerlendiren Güney Kıbrıs Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis, nisan ayındaki sert düşüşün beklendiğini belirtti.Koumis, "Nisan ayındaki yüzde 35.1'lik gelir kaybı ne yazık ki beklenen bir sonuçtu" dedi.Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra Avrupa'da gündeme gelen jet yakıtı krizi tartışmalarının da rezervasyonları olumsuz etkilediğini söyleyen Koumis, hükümetin tanıtım faaliyetlerini artırdığını ve yabancı gazeteciler ile sosyal medya içerik üreticilerini ülkeye davet ederek güvenli destinasyon mesajını öne çıkardığını ifade etti.Koumis, alınan önlemlerin etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Turizm sektörünün yeniden istikrarlı bir rotaya girdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/guney-kibristaki-ingiliz-ussunde-arabada-unutulan-iki-cocuk-oldu-baba-ve-anne-gozaltinda-1106859966.html
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kıbrıs, turizm, i̇ran, abd, savaş
kıbrıs, turizm, i̇ran, abd, savaş

Güney Kıbrıs'tan dikkat çeken veri: Savaş nedeniyle turizm verilerinde sert düşüş

19:32 29.06.2026 (güncellendi: 19:36 29.06.2026)
© AP Photo / Petros KaradjiasGüney Kıbrıs'taki Larnaca sahili
Güney Kıbrıs'taki Larnaca sahili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
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Orta Doğu'da yaşanan savaşın turizm üzerindeki etkisi rakamlara yansıdı. Kıbrıs'ta nisan ayında turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'in üzerinde gerilerken, yetkililer düşüşün beklendiğini ancak son aylarda toparlanma sinyalleri alındığını açıkladı.
Yerel basında aktarılan resmi verilere göre, ABD-İran savaşı, Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri ve Kıbrıs'taki İngiliz üslerine yönelik İHA saldırıları, ülkenin turizm sektörünü olumsuz etkiledi.
Güney Kıbrıs İstatistik Servisi verilerine göre, nisan 2026'da turizm gelirleri 197.5 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, nisan 2025'te kaydedilen 304.2 milyon euroya göre yüzde 35.1'lik düşüş anlamına geliyor.
Ocak-nisan dönemindeki toplam turizm geliri ise 582.5 milyon eurodan 443 milyon euroya gerileyerek yüzde 23.9 azaldı.
Turistlerin kişi başına yaptığı ortalama harcama da düşüş gösterdi.
Verilere göre, nisan 2026'da kişi başına ortalama harcama 651.77 euro olurken, geçen yılın aynı dönemindeki 726.42 euroya kıyasla yüzde 10.3 geriledi. En büyük turist pazarı olan Birleşik Krallık ziyaretçileri günlük ortalama 86.43 euro, Polonya vatandaşları 81.89 euro, Almanya vatandaşları ise 85.99 euro harcama yaptı.

Yetkililer toparlanma mesajı verdi

Verileri değerlendiren Güney Kıbrıs Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis, nisan ayındaki sert düşüşün beklendiğini belirtti.
Koumis, "Nisan ayındaki yüzde 35.1'lik gelir kaybı ne yazık ki beklenen bir sonuçtu" dedi.
Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra Avrupa'da gündeme gelen jet yakıtı krizi tartışmalarının da rezervasyonları olumsuz etkilediğini söyleyen Koumis, hükümetin tanıtım faaliyetlerini artırdığını ve yabancı gazeteciler ile sosyal medya içerik üreticilerini ülkeye davet ederek güvenli destinasyon mesajını öne çıkardığını ifade etti.
Koumis, alınan önlemlerin etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Turizm sektörünün yeniden istikrarlı bir rotaya girdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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