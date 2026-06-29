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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/guney-kibristaki-ingiliz-ussunde-arabada-unutulan-iki-cocuk-oldu-baba-ve-anne-gozaltinda-1106859966.html
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde arabada unutulan iki çocuk öldü: Baba ve anne gözaltında
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde arabada unutulan iki çocuk öldü: Baba ve anne gözaltında
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs’taki İngiliz askeri üssünde, anne-babalarının arabasında bırakılan iki erkek çocuk hayatını kaybetti. Üste çalışan baba ve üvey anne gözaltına alındı.
2026-06-29T18:13+0300
2026-06-29T18:13+0300
dünya
güney kıbrıs
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Kıbrıs’ın güneydoğusundaki Dhekelia bölgesinde bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait askeri üstte 8 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuk, ailelerinin arabasında kilitli kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs polisi, çocukların araç içinde oynarken boğulma ve aşırı sıcak nedeniyle oluşan yanıklar sonucu öldüğünü belirledi.Bir vatandaş bildirdiOlay, bir yerel vatandaşın polisi arayarak araçta sıkışan çocukların olduğunu bildirmesi üzerine fark edildi. Kurtarma ekipleri camları kırarak araca girdi ve çocukları hastaneye kaldırdı. Ancak doktorlar her iki çocuğun da hayatını kaybettiğini açıkladı.Üste çalışan aile gözaltındaİngiliz yetkililer, çocukların babası (30) ve üvey annesini (34) 'ihmal' suçlamasıyla gözaltına aldı. Çiftin mahkemeye çıkarılması bekleniyor.Xylophafou bölgesi lideri Giorgos Loulianos, çocukların İngiltere’den Güney Kıbrıs’a, RAF üssünde çalışan anne ve babalarını ziyarete geldiklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/avrupada-tarihin-en-siddetli-sicak-dalgasi-rekorlar-kirildi-can-kayiplari-artiyor-1106827378.html
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güney kıbrıs, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
güney kıbrıs, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)

Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde arabada unutulan iki çocuk öldü: Baba ve anne gözaltında

18:13 29.06.2026
Güney Kıbrıs Dikelya'daki İngiliz üssü
Güney Kıbrıs Dikelya'daki İngiliz üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
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Güney Kıbrıs’taki İngiliz askeri üssünde, anne-babalarının arabasında bırakılan iki erkek çocuk hayatını kaybetti. Üste çalışan baba ve üvey anne gözaltına alındı.
Kıbrıs’ın güneydoğusundaki Dhekelia bölgesinde bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait askeri üstte 8 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuk, ailelerinin arabasında kilitli kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs polisi, çocukların araç içinde oynarken boğulma ve aşırı sıcak nedeniyle oluşan yanıklar sonucu öldüğünü belirledi.

Bir vatandaş bildirdi

Olay, bir yerel vatandaşın polisi arayarak araçta sıkışan çocukların olduğunu bildirmesi üzerine fark edildi. Kurtarma ekipleri camları kırarak araca girdi ve çocukları hastaneye kaldırdı. Ancak doktorlar her iki çocuğun da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Üste çalışan aile gözaltında

İngiliz yetkililer, çocukların babası (30) ve üvey annesini (34) 'ihmal' suçlamasıyla gözaltına aldı. Çiftin mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Xylophafou bölgesi lideri Giorgos Loulianos, çocukların İngiltere’den Güney Kıbrıs’a, RAF üssünde çalışan anne ve babalarını ziyarete geldiklerini belirtti.
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