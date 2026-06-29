https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/guney-kibristaki-ingiliz-ussunde-arabada-unutulan-iki-cocuk-oldu-baba-ve-anne-gozaltinda-1106859966.html

Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde arabada unutulan iki çocuk öldü: Baba ve anne gözaltında

Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde arabada unutulan iki çocuk öldü: Baba ve anne gözaltında

Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs’taki İngiliz askeri üssünde, anne-babalarının arabasında bırakılan iki erkek çocuk hayatını kaybetti. Üste çalışan baba ve üvey anne gözaltına alındı.

2026-06-29T18:13+0300

2026-06-29T18:13+0300

2026-06-29T18:13+0300

dünya

güney kıbrıs

i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106859812_0:16:780:455_1920x0_80_0_0_fa11eedbba7a014530e26db49ce30735.jpg

Kıbrıs’ın güneydoğusundaki Dhekelia bölgesinde bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait askeri üstte 8 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuk, ailelerinin arabasında kilitli kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs polisi, çocukların araç içinde oynarken boğulma ve aşırı sıcak nedeniyle oluşan yanıklar sonucu öldüğünü belirledi.Bir vatandaş bildirdiOlay, bir yerel vatandaşın polisi arayarak araçta sıkışan çocukların olduğunu bildirmesi üzerine fark edildi. Kurtarma ekipleri camları kırarak araca girdi ve çocukları hastaneye kaldırdı. Ancak doktorlar her iki çocuğun da hayatını kaybettiğini açıkladı.Üste çalışan aile gözaltındaİngiliz yetkililer, çocukların babası (30) ve üvey annesini (34) 'ihmal' suçlamasıyla gözaltına aldı. Çiftin mahkemeye çıkarılması bekleniyor.Xylophafou bölgesi lideri Giorgos Loulianos, çocukların İngiltere’den Güney Kıbrıs’a, RAF üssünde çalışan anne ve babalarını ziyarete geldiklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/avrupada-tarihin-en-siddetli-sicak-dalgasi-rekorlar-kirildi-can-kayiplari-artiyor-1106827378.html

güney kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kıbrıs, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)