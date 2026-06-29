https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/gunese-cikamama-hastasinin-sorununu-kdk-cozdu-direksiyon-sinavina-icin-karar-verildi-1106843035.html

Güneşe çıkamama hastasının sorununu KDK çözdü: Direksiyon sınavı için karar verildi

Güneşe çıkamama hastasının sorununu KDK çözdü: Direksiyon sınavı için karar verildi

Sputnik Türkiye

Ehliyet almak için başvuru yapan 'kseroderma pigmentozum' hastası bir kişinin direksiyon sınavının akşam 'güneş battıktan sonra' yapılacak. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T11:10+0300

2026-06-29T11:10+0300

2026-06-29T11:14+0300

yaşam

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

milli eğitim bakanlığı (meb)

hastalık

güneşe çıkamama hastalığı

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Ankara'da ehliyet almak için başvuru yapan ve güneşe karşı aşırı hassasiyete neden olan genetik bir hastalık olan kseroderma pigmentozum hastası olan bir kişinin talebi KDK'nın aracılığıyla çözüldü. Sürücü adayı, direksiyon sınavına güneş battıktan sonra girecek. Direksiyon sınavı gündüz yapılır diyerek reddettilerSürücü ehliyeti almak için kursa yazılan kseroderma pigmentozum hastası bir kişi, kurs yetkililerine hastalığı hakkında bilgi vererek yardımcı olunmasını istedi.Bu kapsamda teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan vatandaş, sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını isteyen vatandaşın talebi, "direksiyon sınavının 09.15-17.25 saatleri arasında yapılabileceği" gerekçesiyle reddedildi.Güneş ışığına maruz kalamam diyerek itiraz ettiBunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi.Güneş battıktan sonra sınava girecekBaşvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle temasa geçen KDK, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu. Müdürlük, başvurucunun direksiyon sınavının kasım-aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.

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Sputnik Türkiye

kamu denetçiliği kurumu (kdk), milli eğitim bakanlığı (meb), hastalık, güneşe çıkamama hastalığı