https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/gunese-cikamama-hastasinin-sorununu-kdk-cozdu-direksiyon-sinavina-icin-karar-verildi-1106843035.html
Güneşe çıkamama hastasının sorununu KDK çözdü: Direksiyon sınavı için karar verildi
Güneşe çıkamama hastasının sorununu KDK çözdü: Direksiyon sınavı için karar verildi
Sputnik Türkiye
Ehliyet almak için başvuru yapan 'kseroderma pigmentozum' hastası bir kişinin direksiyon sınavının akşam 'güneş battıktan sonra' yapılacak. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T11:10+0300
2026-06-29T11:10+0300
2026-06-29T11:14+0300
yaşam
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
milli eğitim bakanlığı (meb)
hastalık
güneşe çıkamama hastalığı
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Ankara'da ehliyet almak için başvuru yapan ve güneşe karşı aşırı hassasiyete neden olan genetik bir hastalık olan kseroderma pigmentozum hastası olan bir kişinin talebi KDK'nın aracılığıyla çözüldü. Sürücü adayı, direksiyon sınavına güneş battıktan sonra girecek. Direksiyon sınavı gündüz yapılır diyerek reddettilerSürücü ehliyeti almak için kursa yazılan kseroderma pigmentozum hastası bir kişi, kurs yetkililerine hastalığı hakkında bilgi vererek yardımcı olunmasını istedi.Bu kapsamda teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan vatandaş, sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını isteyen vatandaşın talebi, "direksiyon sınavının 09.15-17.25 saatleri arasında yapılabileceği" gerekçesiyle reddedildi.Güneş ışığına maruz kalamam diyerek itiraz ettiBunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi.Güneş battıktan sonra sınava girecekBaşvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle temasa geçen KDK, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu. Müdürlük, başvurucunun direksiyon sınavının kasım-aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/nadir-gorulen-hastalikta-emsal-karar-sigorta-sirketi-odeme-yapmak-zorunda-kaldi-1106682537.html
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kamu denetçiliği kurumu (kdk), milli eğitim bakanlığı (meb), hastalık, güneşe çıkamama hastalığı
kamu denetçiliği kurumu (kdk), milli eğitim bakanlığı (meb), hastalık, güneşe çıkamama hastalığı
Güneşe çıkamama hastasının sorununu KDK çözdü: Direksiyon sınavı için karar verildi
11:10 29.06.2026 (güncellendi: 11:14 29.06.2026)
Ehliyet almak için başvuru yapan 'kseroderma pigmentozum' hastası bir kişinin direksiyon sınavının akşam 'güneş battıktan sonra' yapılacak.
Ankara'da ehliyet almak için başvuru yapan ve güneşe karşı aşırı hassasiyete neden olan genetik bir hastalık olan kseroderma pigmentozum hastası olan bir kişinin talebi KDK'nın aracılığıyla çözüldü. Sürücü adayı, direksiyon sınavına güneş battıktan sonra girecek.
Direksiyon sınavı gündüz yapılır diyerek reddettiler
Sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan kseroderma pigmentozum hastası bir kişi, kurs yetkililerine hastalığı hakkında bilgi vererek yardımcı olunmasını istedi.
Bu kapsamda teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan vatandaş, sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını isteyen vatandaşın talebi, "direksiyon sınavının 09.15-17.25 saatleri arasında yapılabileceği" gerekçesiyle reddedildi.
Güneş ışığına maruz kalamam diyerek itiraz etti
Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi.
Güneş battıktan sonra sınava girecek
Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle temasa geçen KDK, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu. Müdürlük, başvurucunun direksiyon sınavının kasım-aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.
Güneşe Çıkamama Hastalığı Nedir?
Güneşe çıkamama hastalığı, en az dokuz gendeki mutasyona bağlı olarak güneş ışınlarına karşı aşırı hassasiyet oluşmasına neden olan nadir ve kalıtsal çoklu sistem bozukluğudur. XP hastalığı olarak da bilinen bu hastalık, genellikle güneş ışığına karşı aşırı duyarlılığa, göz problemlerine ve nörolojik semptomlara neden olur. Kişi güneş ışınıyla temas ettiğinde vücudunda şiddetli yanıkların getirdiği kızarıklık ve çillenme gözlemlenir. Tedavisi olmayan XP hastalığı için yalnızca semptomları iyileştirmek amacıyla birtakım yöntemler uygulanır.