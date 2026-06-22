https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/nadir-gorulen-hastalikta-emsal-karar-sigorta-sirketi-odeme-yapmak-zorunda-kaldi-1106682537.html

Nadir görülen hastalıkta emsal karar: Sigorta şirketi ödeme yapmak zorunda kaldı

Nadir görülen hastalıkta emsal karar: Sigorta şirketi ödeme yapmak zorunda kaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yaşayan ve milyonda bir görülen PNH hastalığı teşhisi konulan Ahmet P., “ömür boyu yenileme garantisi” kapsamında yaptırdığı özel sağlık... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T08:39+0300

2026-06-22T08:39+0300

2026-06-22T08:39+0300

türki̇ye

sigorta

şirket

i̇stanbul

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İstanbul’da yaşayan Ahmet P., 17 Ocak 2022 tarihinden itibaren bir sigorta şirketi aracılığıyla ayakta ve yatarak tedavileri kapsayan özel sağlık sigortası yaptırdı. Her yıl poliçesini yenileyen ve prim ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren Ahmet P.’ye sigortasının ikinci yılında kan pıhtılaşması bozukluğuna yol açan Budd-Chiari sendromu ile ileri tetkikler sonucunda milyonda bir görülen Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH) hastalığı teşhisi konuldu.Milliyet'in haberine göre, nadir görülen hastalıklar arasında yer alan PNH’nin, kemik iliğinde meydana gelen mutasyon sonucu ortaya çıktığı ve hayati organlarda kalıcı hasar bırakabildiği belirtildi.Tedavi masraflarını kendi cebinden ödediDava dosyasındaki bilgilere göre Ahmet P.’nin tedavi süreci devam ederken sigorta şirketi hastane masraflarını karşılamadı.Hastane yönetiminin ödeme yapılmadığını bildirmesi üzerine Ahmet P., 17 bin 715 euro tutarındaki tedavi giderini kendi imkanlarıyla ödemek zorunda kaldı.Sigorta şirketi hastalığın genetik olduğunu savunduAhmet P.’nin avukatı Nafiz Aydın, sigorta şirketinin hastalığın genetik olduğu gerekçesiyle ödeme yapmaktan kaçındığını belirtti.Aydın, bu iddianın bilimsel raporlarla çürütüldüğünü savunurken, müvekkilinin uğradığı maddi zararın yanı sıra yaşadığı mağduriyet nedeniyle 5 milyon lira manevi tazminat talebinde de bulundu.Öte yandan sigorta şirketi ise davanın reddedilmesini talep etti.Mahkemeden sigorta şirketine ödeme kararıDavaya bakan İstanbul Tüketici Mahkemesi, söz konusu hastalığın sigorta kapsamı içinde değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.Mahkeme kararında, taraflar arasında bulunan ömür boyu yenileme garantili sağlık sigortası sözleşmesinin geçerliliğinin devam ettiği vurgulandı.Kararda ayrıca Ahmet P.’nin yaptığı tedavi harcamalarının da sigorta şirketi tarafından karşılanması gerektiği belirtildi.943 bin TL faiziyle ödenecekMahkemenin verdiği karar doğrultusunda sigorta şirketi, Ahmet P.’nin ödediği 17 bin 714 euro tutarındaki tedavi masrafını, güncel karşılığıyla yaklaşık 943 bin TL olarak yasal faiziyle birlikte ödeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/sgk-uzmani-acikladi-borclular-icin-yeni-donem-dusuk-faiz-ve-uzun-vade-firsati-1106681962.html

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