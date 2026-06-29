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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/feto-zanlilari-yurt-disina-kacmaya-calisirken-yakalandilar-aralarinda-sayistay-basdenetcisi-de-var--1106851505.html
FETÖ zanlıları yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandılar: Aralarında Sayıştay başdenetçisi de var
FETÖ zanlıları yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandılar: Aralarında Sayıştay başdenetçisi de var
Sputnik Türkiye
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 6'sı FETÖ zanlısı 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan arasında Sayıştay başdenetçisi ve meslekten ihraç ÖSYM... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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Keşan - İpsala karayolunda bir araç içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 6'sı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında ihraç ÖSYM uzmanı, Sayıştay başdenetçisi, jandarma ve öğretmenler de bulunuyor. Keşan ilçesinde bir araçta yakalandılarKeşan ilçesinde yakalanan 6'sı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında ihraç ÖSYM uzmanı, Sayıştay başdenetçisi, jandarma ve öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler, Keşan Adliyesine sevk edildi. FETÖ şüphelileri H.D, S.K, V.D, M.A. ve M.G ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ şüphelileri H.D, S.K, V.D, M.A. ve M.G ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce Keşan- İpsala kara yolunda İ.D'nin kullandığı aracı durdurmuştu. Araçta 6'sı FETÖ şüphelisi ile sürücü gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/fetonun-guncel-egitim-yapilanmasina-operasyon-avmnin-emanet-dolaplarindaki-gizli-para-trafigi-1106395508.html
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fetö, sayıştay, ösym, keşan

FETÖ zanlıları yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandılar: Aralarında Sayıştay başdenetçisi de var

14:20 29.06.2026
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA
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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 6'sı FETÖ zanlısı 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan arasında Sayıştay başdenetçisi ve meslekten ihraç ÖSYM uzmanı da var.
Keşan - İpsala karayolunda bir araç içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 6'sı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında ihraç ÖSYM uzmanı, Sayıştay başdenetçisi, jandarma ve öğretmenler de bulunuyor.

Keşan ilçesinde bir araçta yakalandılar

Keşan ilçesinde yakalanan 6'sı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında ihraç ÖSYM uzmanı, Sayıştay başdenetçisi, jandarma ve öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler, Keşan Adliyesine sevk edildi. FETÖ şüphelileri H.D, S.K, V.D, M.A. ve M.G ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ şüphelileri H.D, S.K, V.D, M.A. ve M.G ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce Keşan- İpsala kara yolunda İ.D'nin kullandığı aracı durdurmuştu. Araçta 6'sı FETÖ şüphelisi ile sürücü gözaltına alınmıştı.
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