https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/fetonun-guncel-egitim-yapilanmasina-operasyon-avmnin-emanet-dolaplarindaki-gizli-para-trafigi-1106395508.html

FETÖ'nün 'güncel eğitim yapılanmasına' operasyon: AVM'nin emanet dolaplarındaki gizli para trafiği ortaya çıktı

FETÖ'nün 'güncel eğitim yapılanmasına' operasyon: AVM'nin emanet dolaplarındaki gizli para trafiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda örgütün güncel eğitim yapılanması çökertildi. 22 hücre evi deşifre edilirken, hücre evinde kalanların para alışverişini... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T12:10+0300

2026-06-10T12:10+0300

2026-06-10T12:10+0300

türki̇ye

i̇zmir

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

operasyon

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İzmir merkezli 12 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Toplam 22 hücre evi deşifre edilirken, evlerin sorumlu örgüt üyeleri tarafından finanse edildiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin para alışverişi için kentteki bir AVM'nin şifreli emanet dolaplarını kullandığını belirlenirken, farklı zamanlarda bu dolaplara poşetle para bırakıldığı belirlendi. Örgütün ayrıca "yurt dışına gezi" adı altında hücre evlerinde kalan şüphelileri Balkan ülkelerindeki örgütün eğitim kamplarına götürdüğü de belirlendi. İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonİzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak ve Isparta'da örgütün "öğrenci evi" adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edildi.Hücre evlerine yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Para trafiğini AVM'lerdeki emanet dolaplarından yürüttülerFETÖ'nün eğitim yapılanmasında kullandığı 22 hücre evinin faaliyetleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı.Bu evlerde örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensubu 5 şüphelinin kod isim kullandığı, evde kalan örgüt üyelerinin karar alırken sorumlularına danıştıkları, bu evlerin evlerden sorumlu örgüt üyeleri tarafından finanse edildiği tespit edildi.Hücre evlerinde kalanların, para alışverişinde fiziksel teması en aza indirmek için kentteki bir alışveriş merkezinin şifreli emanet dolaplarını kullandığı belirlendi. Örgüt üyelerinin farklı zamanlarda şifreli emanet dolaplarına poşetlerde para ve alışveriş kartları bıraktığı ve hücre evlerinde kalan şüphelilerin bunları teslim aldığı saptandı.Örgütün ayrıca "yurt dışına gezi" adı altında hücre evlerinde kalan şüphelileri Balkan ülkelerindeki örgütün eğitim kamplarına götürdüğü de tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/uyapa-girip-feto-dosyalarini-kapatmisti-zabit-katibi-ve-3-kisiye-hapis-1106290828.html

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i̇zmir, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), operasyon