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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'yle anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'yle anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T18:20+0300
2026-06-19T18:20+0300
spor
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Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve futbol direktörü Oğuz Çetin katıldı.İmza töreninde konuşan Vedat Muriqi, "Bana yeniden bu formayı giyme fırsatı veren başkanımıza, yöneticilerimize, hocamız İsmail Kartal'a ve büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Bu arma için her zaman elimden gelen mücadeleyi vereceğim. İnşallah sezonu şampiyonlukla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fenerbahce-yildiz-ismi-resmen-duyurdu-kosovali-golcu-istanbula-geliyor-1106621397.html
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vedat muriqi, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbolcu, yabancı futbolcu, futbolcular
vedat muriqi, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbolcu, yabancı futbolcu, futbolcular

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'yle anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

18:20 19.06.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe sosyal medyaVedat Muriqi, Fenerbahçe'yle anlaştı
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'yle anlaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe sosyal medya
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Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.
Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve futbol direktörü Oğuz Çetin katıldı.
İmza töreninde konuşan Vedat Muriqi, "Bana yeniden bu formayı giyme fırsatı veren başkanımıza, yöneticilerimize, hocamız İsmail Kartal'a ve büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Bu arma için her zaman elimden gelen mücadeleyi vereceğim. İnşallah sezonu şampiyonlukla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.
Vedat Muric - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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