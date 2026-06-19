https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/vedat-muriqi-fenerbahceyle-anlasti-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1106651501.html

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'yle anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'yle anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T18:20+0300

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2026-06-19T18:20+0300

spor

vedat muriqi

fenerbahçe

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yabancı futbolcu

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Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve futbol direktörü Oğuz Çetin katıldı.İmza töreninde konuşan Vedat Muriqi, "Bana yeniden bu formayı giyme fırsatı veren başkanımıza, yöneticilerimize, hocamız İsmail Kartal'a ve büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Bu arma için her zaman elimden gelen mücadeleyi vereceğim. İnşallah sezonu şampiyonlukla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fenerbahce-yildiz-ismi-resmen-duyurdu-kosovali-golcu-istanbula-geliyor-1106621397.html

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vedat muriqi, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbolcu, yabancı futbolcu, futbolcular