https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/milyonlarca-kisi-tarafindan-merakla-bekleniyordu-bakan-kurum-kiralik-konut-projesinin-ne-zaman-1106815583.html

Milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu: Bakan Kurum, 'kiralık konut projesi'nin ne zaman başlayacağını duyurdu

Milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu: Bakan Kurum, 'kiralık konut projesi'nin ne zaman başlayacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylül ayında kiralık konutların ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edileceğini duyurdu. 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T13:37+0300

2026-06-27T13:37+0300

2026-06-27T13:37+0300

ekonomi̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

murat kurum

kira

kiralık ev

i̇stanbul’da kiralık sosyal konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir programda milyonlarca kişi tarafından merak edilen kiralık konut projesiyle ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, "Eylül ayında da kiralık konutlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sosyal konutlarımızla hem vatandaşımızı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyoruz, hem deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam yuvalara kavuşturuyoruz." dedi.İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğizSosyal konut projeleri kapsamında bu zamana kadar 1 milyon 767 bin konut inşa edildiğini belirten Bakan Kurum, "Ancak bununla da yetinmedik. Asrın inşasındaki tecrübemizi 81 ile yayalım istedik ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesini başlattık. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut hedefiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kuralarımızı çektik, konutlarımızın birçoğunun temelini attık, inşallah 2027 Mart ayında anahtarları teslim etmeye başlayacağız." dedi. Bu projeyle ilk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını da hayata geçireceklerine dikkati çeken Kurum, bu uygulamayı kira fiyatlarının dengelenmesinde çok önemli gördüğünü belirtti.Kurum, "Eylül ayında da kiralık konutlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sosyal konutlarımızla hem vatandaşımızı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyoruz, hem deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam yuvalara kavuşturuyoruz. Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli kılmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bir tercih değildir. Kentsel dönüşüm bir lüks değildir. Kentsel dönüşüm ertelenebilecek bir mesele hiç değildir." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tokiden-yeni-konut-kampanyasi-bakan-kurum-duyurdu-64-ilde-20-bin-konut-satisa-cikacak-1106247011.html

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, kira, kiralık ev, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut