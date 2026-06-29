https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/datca-aciklarinda-37-buyuklugunde-deprem-1106865583.html
Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T22:53+0300
2026-06-29T22:53+0300
2026-06-29T22:54+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.27'de Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi 157.85 km açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı.3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.46 km olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/venezuelada-51-buyuklugunde-yeni-deprem-kritik-72-saat-bitti-1106852152.html
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deprem, datça, akdeniz
Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
22:53 29.06.2026 (güncellendi: 22:54 29.06.2026)
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.27'de Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi 157.85 km açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı.
3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.46 km olarak belirlendi.