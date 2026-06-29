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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/datca-aciklarinda-37-buyuklugunde-deprem-1106865583.html
Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
deprem
datça
akdeniz
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.27'de Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi 157.85 km açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı.3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.46 km olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/venezuelada-51-buyuklugunde-yeni-deprem-kritik-72-saat-bitti-1106852152.html
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deprem, datça, akdeniz
deprem, datça, akdeniz

Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

22:53 29.06.2026 (güncellendi: 22:54 29.06.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.27'de Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi 157.85 km açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı.
3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.46 km olarak belirlendi.
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