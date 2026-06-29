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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-29T07:55+0300
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Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde merkez üssü Sıçuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoşien ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.6 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı, hafif yaralanan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.Depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi, hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/balikesirde-deprem-afad-sarsintinin-buyuklugunu-acikladi-1106832971.html
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çin, deprem
çin, deprem

Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

07:55 29.06.2026
© SputnikDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Sputnik
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Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde merkez üssü Sıçuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoşien ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
6 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı, hafif yaralanan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi, hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
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