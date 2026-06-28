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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/balikesirde-deprem-afad-sarsintinin-buyuklugunu-acikladi-1106832971.html
Balıkesir'de deprem: AFAD sarsıntının büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'de deprem: AFAD sarsıntının büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de deprem
2026-06-28T16:53+0300
2026-06-28T17:01+0300
son depremler
deprem
balıkesir
afad
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Balıkesir'de deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/japonyada-61-buyuklugunde-deprem-pes-pese-sarsintilar-endise-yaratti-1106824048.html
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deprem, balıkesir, afad
deprem, balıkesir, afad

Balıkesir'de deprem: AFAD sarsıntının büyüklüğünü açıkladı

16:53 28.06.2026 (güncellendi: 17:01 28.06.2026)
© Murat SeymanBalıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© Murat Seyman
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Balıkesir'de saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'de deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
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