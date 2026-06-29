https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/bursada-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1106860649.html
Bursa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Bursa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ağılda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T18:24+0300
2026-06-29T18:24+0300
2026-06-29T18:24+0300
türki̇ye
bursa
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
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Gökçeören Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında ağıldaki saman balyaları alevlere teslim olurken, bazı büyükbaş hayvanlar da telef oldu.Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ormanlık alana sıçrayan yangına 3 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/izmir-dikilide-yangin-mudahale-suruyor-1106856971.html
türki̇ye
bursa
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bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Bursa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ağılda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gökçeören Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında ağıldaki saman balyaları alevlere teslim olurken, bazı büyükbaş hayvanlar da telef oldu.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ormanlık alana sıçrayan yangına 3 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.