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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/bursada-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1106860649.html
Bursa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Bursa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ağılda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
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Gökçeören Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında ağıldaki saman balyaları alevlere teslim olurken, bazı büyükbaş hayvanlar da telef oldu.Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ormanlık alana sıçrayan yangına 3 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/izmir-dikilide-yangin-mudahale-suruyor-1106856971.html
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bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı

Bursa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

18:24 29.06.2026
© AA / Sergen SezginBursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA / Sergen Sezgin
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ağılda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gökçeören Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında ağıldaki saman balyaları alevlere teslim olurken, bazı büyükbaş hayvanlar da telef oldu.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ormanlık alana sıçrayan yangına 3 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir Dikili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
TÜRKİYE
İzmir Dikili'de yangın: Müdahale sürüyor
17:03
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