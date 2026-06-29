https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/bursada-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1106860649.html

Bursa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Bursa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ağılda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T18:24+0300

2026-06-29T18:24+0300

2026-06-29T18:24+0300

türki̇ye

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Gökçeören Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında ağıldaki saman balyaları alevlere teslim olurken, bazı büyükbaş hayvanlar da telef oldu.Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ormanlık alana sıçrayan yangına 3 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/izmir-dikilide-yangin-mudahale-suruyor-1106856971.html

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Sputnik Türkiye

bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı