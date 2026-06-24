https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/serinlemek-icin-caya-girmisti-25-gun-sonra-cansiz-bedeni-bulundu-1106749806.html

Serinlemek için çaya girmişti: 25 gün sonra cansız bedeni bulundu

Serinlemek için çaya girmişti: 25 gün sonra cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 31 Mayıs'ta serinlemek amacıyla girdiği Körkün Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'den acı haber geldi. 25 gündür devam eden arama... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T19:37+0300

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Körkün Çayı'na serinlemek için giren Ömer Alptekin'in cesedi, suya girdiği noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Alptekin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ömer Alptekin'in 31 Mayıs'ta serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

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Sputnik Türkiye

türkiye, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, boğulma, dere, dere yatağı