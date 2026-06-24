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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/serinlemek-icin-caya-girmisti-25-gun-sonra-cansiz-bedeni-bulundu-1106749806.html
Serinlemek için çaya girmişti: 25 gün sonra cansız bedeni bulundu
Serinlemek için çaya girmişti: 25 gün sonra cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 31 Mayıs'ta serinlemek amacıyla girdiği Körkün Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'den acı haber geldi. 25 gündür devam eden arama... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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cenaze töreni
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cenaze namazı
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boğulma
dere
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Körkün Çayı'na serinlemek için giren Ömer Alptekin'in cesedi, suya girdiği noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Alptekin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ömer Alptekin'in 31 Mayıs'ta serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bursada-5-yasindaki-cocuk-denizde-boguldu-annesi-oglunu-denize-birakip-ciktigini-itiraf-etti-1103429681.html
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türkiye, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, boğulma, dere, dere yatağı
türkiye, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, boğulma, dere, dere yatağı

Serinlemek için çaya girmişti: 25 gün sonra cansız bedeni bulundu

19:37 24.06.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 31 Mayıs'ta serinlemek amacıyla girdiği Körkün Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'den acı haber geldi. 25 gündür devam eden arama çalışmalarında Alptekin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Körkün Çayı'na serinlemek için giren Ömer Alptekin'in cesedi, suya girdiği noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Alptekin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ömer Alptekin'in 31 Mayıs'ta serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
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