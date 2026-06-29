https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/bilim-insanlari-acikladi-yaslilarda-kas-kaybetmeden-yag-yakmanin-en-iyi-yolu-1106847057.html
Bilim insanları açıkladı: Yaşlılarda kas kaybetmeden yağ yakmanın en iyi yolu
Bilim insanları açıkladı: Yaşlılarda kas kaybetmeden yağ yakmanın en iyi yolu
Sputnik Türkiye
Yaş ilerledikçe hem yağ yakmak hem de kas kütlesini korumak zorlaşıyor. Ancak yeni bir araştırma, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın (HIIT) yaşlı... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T12:55+0300
2026-06-29T12:55+0300
2026-06-29T12:55+0300
sağlik
egzersiz
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kas
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Avustralya'da bulunan Sunshine Coast Üniversitesi (UniSC) araştırmacıları tarafından yürütülen ve Maturitas dergisinde yayımlanan araştırma, farklı egzersiz yoğunluklarının yaşlı yetişkinlerin vücut kompozisyonu üzerindeki etkisini karşılaştırdı.Araştırmada 120'den fazla sağlıklı yaşlı yetişkin altı ay boyunca haftada üç gün egzersiz yaptı. Sonuçlar, yüksek, orta ve düşük yoğunluklu egzersizlerin tamamının yağ kaybı sağladığını gösterdi. Ancak yalnızca yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) yapan grupta yağsız kas kütlesi korunabildi.Araştırmanın baş yazarı, Sunshine Coast Üniversitesi egzersiz fizyoloğu Dr. Grace Rose, "Yüksek, orta ve düşük yoğunluklu egzersizlerin tamamı mütevazı düzeyde yağ kaybına yol açtı ancak yalnızca HIIT yağsız kas kütlesini korudu" dedi.Orta yoğunluklu egzersizin dezavantajı ortaya çıktıAraştırmacılar, orta yoğunluklu egzersizin de vücut yağını azalttığını ancak bunun yanında kas kütlesinde küçük de olsa azalma görüldüğünü belirledi.Dr. Rose, "Orta yoğunluklu antrenman yağ kütlesini azaltırken aynı zamanda yağsız kas kütlesinde küçük bir düşüşe neden oldu. Hem yüksek hem de orta yoğunluk, karın çevresindeki yağ dağılımını iyileştirdi" ifadelerini kullandı.Araştırmacılar, yaş ilerledikçe vücut kompozisyonundaki değişimlerin kalp hastalıkları, diyabet ve diğer kronik hastalıkların gelişimiyle yakından ilişkili olduğuna dikkat çekti.Kasları korumasının nedeni açıklandıAraştırmanın ortak yazarı ve UniSC Fizyoloji Doçenti Mia Schaumberg, HIIT'in kaslara daha fazla yük bindirdiğini ve bu sayede vücuda kas dokusunu koruması için daha güçlü bir sinyal gönderdiğini söyledi.Araştırmada uygulanan HIIT programı, nefes almayı zorlaştıran kısa süreli yüksek tempolu egzersizlerin ardından toparlanma dönemlerinden oluştu.Schaumberg, "Bu araştırma, insanların sağlıklı yaşlanmaya yönelik egzersiz planlarını oluştururken daha bilinçli karar vermelerine yardımcı olabilir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yeni-arastirma-omega-3-takviyesi-beyin-sagliginda-beklenen-etkiyi-gostermedi-1106846201.html
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egzersiz, yaşlanma, kas, yağ
egzersiz, yaşlanma, kas, yağ
Bilim insanları açıkladı: Yaşlılarda kas kaybetmeden yağ yakmanın en iyi yolu
Yaş ilerledikçe hem yağ yakmak hem de kas kütlesini korumak zorlaşıyor. Ancak yeni bir araştırma, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın (HIIT) yaşlı yetişkinlerde yağ kaybı sağlarken kas kütlesini koruyabilen tek egzersiz yöntemi olduğunu ortaya koydu.
Avustralya'da bulunan Sunshine Coast Üniversitesi (UniSC) araştırmacıları tarafından yürütülen ve Maturitas dergisinde yayımlanan araştırma, farklı egzersiz yoğunluklarının yaşlı yetişkinlerin vücut kompozisyonu üzerindeki etkisini karşılaştırdı.
Araştırmada 120'den fazla sağlıklı yaşlı yetişkin altı ay boyunca haftada üç gün egzersiz yaptı. Sonuçlar, yüksek, orta ve düşük yoğunluklu egzersizlerin tamamının yağ kaybı sağladığını gösterdi. Ancak yalnızca yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) yapan grupta yağsız kas kütlesi korunabildi.
Araştırmanın baş yazarı, Sunshine Coast Üniversitesi egzersiz fizyoloğu Dr. Grace Rose, "Yüksek, orta ve düşük yoğunluklu egzersizlerin tamamı mütevazı düzeyde yağ kaybına yol açtı ancak yalnızca HIIT yağsız kas kütlesini korudu" dedi.
Orta yoğunluklu egzersizin dezavantajı ortaya çıktı
Araştırmacılar, orta yoğunluklu egzersizin de vücut yağını azalttığını ancak bunun yanında kas kütlesinde küçük de olsa azalma görüldüğünü belirledi.
Dr. Rose, "Orta yoğunluklu antrenman yağ kütlesini azaltırken aynı zamanda yağsız kas kütlesinde küçük bir düşüşe neden oldu. Hem yüksek hem de orta yoğunluk, karın çevresindeki yağ dağılımını iyileştirdi" ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar, yaş ilerledikçe vücut kompozisyonundaki değişimlerin kalp hastalıkları, diyabet ve diğer kronik hastalıkların gelişimiyle yakından ilişkili olduğuna dikkat çekti.
Kasları korumasının nedeni açıklandı
Araştırmanın ortak yazarı ve UniSC Fizyoloji Doçenti Mia Schaumberg, HIIT'in kaslara daha fazla yük bindirdiğini ve bu sayede vücuda kas dokusunu koruması için daha güçlü bir sinyal gönderdiğini söyledi.
Araştırmada uygulanan HIIT programı, nefes almayı zorlaştıran kısa süreli yüksek tempolu egzersizlerin ardından toparlanma dönemlerinden oluştu.
Schaumberg, "Bu araştırma, insanların sağlıklı yaşlanmaya yönelik egzersiz planlarını oluştururken daha bilinçli karar vermelerine yardımcı olabilir" dedi.