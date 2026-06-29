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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/bangladesteki-kizamik-salgininda-hayatini-kaybeden-cocuklarin-sayisi-700u-gecti-1106841167.html
Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 700'ü geçti
Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 700'ü geçti
Sputnik Türkiye
Bangladeş'te devam eden salgında son 24 saatte 4 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 712'ye yükseldiği açıklandı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T09:59+0300
2026-06-29T09:59+0300
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bangladeş
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Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 çocuk daha kızamık şüphesiyle yaşamını yitirdi.Böylece ülke genelinde devam eden kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi.Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildi, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 99 bin 207'ye çıktı.10 Nisan'dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 82 bin 844'e ulaştı, 79 bin 152'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/30-yil-sonra-geri-dondu-kanada-kizamiktan-arinmis-ulke-statusunu-kaybetti-1100884085.html
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bangladeş, kızamık
bangladeş, kızamık

Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 700'ü geçti

09:59 29.06.2026
© FotoğrafKızamık
Kızamık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf
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Bangladeş'te devam eden salgında son 24 saatte 4 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 712'ye yükseldiği açıklandı.
Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 çocuk daha kızamık şüphesiyle yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde devam eden kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi.
Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildi, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 99 bin 207'ye çıktı.
10 Nisan'dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 82 bin 844'e ulaştı, 79 bin 152'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.
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