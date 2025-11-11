https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/30-yil-sonra-geri-dondu-kanada-kizamiktan-arinmis-ulke-statusunu-kaybetti-1100884085.html
30 yıl sonra geri döndü: Kanada, ‘kızamıktan arınmış ülke’ statüsünü kaybetti
30 yıl sonra geri döndü: Kanada, ‘kızamıktan arınmış ülke’ statüsünü kaybetti
Sputnik Türkiye
Pan Amerikan Sağlık Örgütü, Kanada’nın bir yıldır süren kızamık salgını nedeniyle “kızamıktan arınmış ülke” statüsünü kaybettiğini duyurdu. ABD de benzer riskle karşı karşıya.
30 yıl sonra geri döndü: Kanada, ‘kızamıktan arınmış ülke’ statüsünü kaybetti
Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Kanada’nın bir yıldır devam eden kızamık salgınını durduramaması nedeniyle ülkenin 'kızamıktan arınmış ülke' statüsünü kaybettiğini açıkladı. Uzmanlar, ABD de ocak ayına kadar salgını durduramazsa aynı statüyü yitirebileceğinin altını çizdi.
Kanada, 30 yıl aradan sonra 'kızamık hastalığını ortadan kaldırmış ülke' statüsünü kaybetti. Birleşmiş Milletlerin Amerika kıtasındaki uluslararası sağlık işbirliğinden sorumlu kuruluşu olan Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), ülkede bir yıldan uzun süredir kontrol altına alınamayan kızamık vakaları nedeniyle bu kararı duyurdu.
Amerika kıtası da statüsünü kaybetti
Bu gelişmeyle birlikte Amerika kıtası, bölgesel olarak “kızamık hastalığından elimine edilmiş bölge” unvanını da kaybetmiş oldu. Yetkililer, ABD ve Meksika gibi bazı ülkelerin bireysel olarak hala bu statüye sahip olduğunu belirtti.
'Düşük aşılama oranları salgını körüklüyor'
Kanada’daki salgının 2024 Ekim’inde başladığı, düşük aşılama oranlarının virüsün hızla yayılmasına neden olduğu belirtildi. Ülkede 2025 yılı boyunca 5 binden fazla vaka tespit edildi. Bu sayının nüfusu Kanada’dan çok daha fazla olan ABD’deki bin 681 vakadan üç kat fazla olduğu aktarıldı.
Salgının en yoğun yaşandığı bölgeler Ontario ve Alberta eyaletleri oldu. Alberta’daki bazı bölgelerde 2 yaş altı çocuklarda kızamık aşısı oranı sadece yüzde 68 olarak kaydedildi. Uzmanlar, virüsün yayılmasını durdurmak için toplumun en az yüzde 95’inin aşılanması gerektiğini vurguluyor.
Düşük aşılama oranları kızamık salgının en kritik etkenlerinden biri
PAHO Direktörü Dr. Jarbas Barbosa, “Bu kayıp bir geri adım olsa da geri döndürülebilir. Kanada’nın tekrar kızamıksız ülke statüsünü kazanması mümkün” dedi.
Kanada Halk Sağlığı Ajansı, PAHO ve yerel otoritelerle iş birliği içinde aşı oranlarını artırmak ve veri paylaşımını güçlendirmek için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
McMaster Üniversitesi’nden immünolog Prof. Dawn Bowdish, düşük aşılama oranlarının nedenleri arasında doktorlara erişim zorluklarını, ulusal bir aşı kayıt sisteminin eksikliğini ve yanlış bilgilendirmenin yayılmasını gösterdi. Bowdish, “Bu durum, sistemlerimizin birçok noktada çöktüğünü gösteriyor. Umarım bu olay, politika yapıcılara bir uyarı olur,” ifadelerini kullandı.
Amerika kıtası için ikinci alarm
Amerika kıtası, 2016 yılında dünyada “kızamıktan tamamen arındırılmış” ilk bölge ilan edilmişti. Ancak Venezüella ve Brezilya’daki salgınlar nedeniyle statü bir süreliğine kaldırılmış, 2024’te yeniden kazanılmıştı.