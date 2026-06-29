https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ankaradaki-yasadisi-bahis-sorusturmasinda-31-supheli-tutuklandi-1106864360.html
Ankara'daki yasadışı bahis soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı
Ankara'daki yasadışı bahis soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T20:56+0300
2026-06-29T20:56+0300
2026-06-29T20:57+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü
ankara
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Haziran'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 45'i işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ozgur-ozelden-yeni-vurgusu-yeni-bir-yuruyusun-yeni-bir-yaklasimin-icindeyiz-1106864115.html
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cumhuriyet başsavcılığı, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, ankara
cumhuriyet başsavcılığı, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, ankara
Ankara'daki yasadışı bahis soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı
20:56 29.06.2026 (güncellendi: 20:57 29.06.2026)
Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Haziran'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 45'i işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.