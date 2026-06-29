https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ankaradaki-yasadisi-bahis-sorusturmasinda-31-supheli-tutuklandi-1106864360.html

Ankara'daki yasadışı bahis soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı

Ankara'daki yasadışı bahis soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T20:56+0300

2026-06-29T20:56+0300

2026-06-29T20:57+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü

ankara

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Haziran'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 45'i işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ozgur-ozelden-yeni-vurgusu-yeni-bir-yuruyusun-yeni-bir-yaklasimin-icindeyiz-1106864115.html

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cumhuriyet başsavcılığı, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, ankara