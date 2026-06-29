https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/amsterdamda-24-saatte-300-bin-simsek-pariste-eyfel-kulesi-buyuk-isik-gosterisini-ne-tetikledi--1106854848.html

Amsterdam'da 24 saatte 300 bin şimşek, Paris'te Eyfel kulesi: Büyük ışık gösterisini ne tetikledi?

Amsterdam'da 24 saatte 300 bin şimşek, Paris'te Eyfel kulesi: Büyük ışık gösterisini ne tetikledi?

Sputnik Türkiye

Hollanda’da rekor sıcaklıkların ardından gelen şiddetli fırtına, 300 binden fazla şimşek çakmasına neden oldu. Amsterdam semaları saniyede 17 şimşek ve... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T16:10+0300

2026-06-29T16:10+0300

2026-06-29T16:10+0300

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Hollanda’da böyle aşırı fırtınalar nispeten nadir görülse de, aşırı sıcak hava dönemlerinden hemen sonra daha olası hale geliyor. Ülke, ilk kez “Kırmızı Kod” sıcaklık uyarısı almıştı. Amsterdam’da bir haftadan uzun süre sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyretti, bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaştı.Sıcak ve nemli hava kütlesi, serin havanın girişiyle çarpışınca patlayıcı bir fırtına oluştu. Meteoroloji enstitüsü, şiddetli hava koşulu için “Turuncu Kod” uyarısı yayınladı.Fırtınanın etkileriGökyüzündeki ışık gösterisinin yanı sıra fırtına ciddi hasara da yol açtı:Yerel basına konuşan bir görgü tanığıolayı “hayatımda gördüğüm en çılgın şey” diye tanımladı. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü Eyfel kulesine yıldırım isabet eden anlar da sosyal medyaya yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/en-buyuk-havacilik-gizemlerinden-kayip-mh370-ucagini-arama-calismalarini-uzatma-karari-1106850350.html

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