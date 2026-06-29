https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/amsterdamda-24-saatte-300-bin-simsek-pariste-eyfel-kulesi-buyuk-isik-gosterisini-ne-tetikledi--1106854848.html
Amsterdam'da 24 saatte 300 bin şimşek, Paris'te Eyfel kulesi: Büyük ışık gösterisini ne tetikledi?
Amsterdam'da 24 saatte 300 bin şimşek, Paris'te Eyfel kulesi: Büyük ışık gösterisini ne tetikledi?
Sputnik Türkiye
Hollanda’da rekor sıcaklıkların ardından gelen şiddetli fırtına, 300 binden fazla şimşek çakmasına neden oldu. Amsterdam semaları saniyede 17 şimşek ve... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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Hollanda’da böyle aşırı fırtınalar nispeten nadir görülse de, aşırı sıcak hava dönemlerinden hemen sonra daha olası hale geliyor. Ülke, ilk kez “Kırmızı Kod” sıcaklık uyarısı almıştı. Amsterdam’da bir haftadan uzun süre sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyretti, bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaştı.Sıcak ve nemli hava kütlesi, serin havanın girişiyle çarpışınca patlayıcı bir fırtına oluştu. Meteoroloji enstitüsü, şiddetli hava koşulu için “Turuncu Kod” uyarısı yayınladı.Fırtınanın etkileriGökyüzündeki ışık gösterisinin yanı sıra fırtına ciddi hasara da yol açtı:Yerel basına konuşan bir görgü tanığıolayı “hayatımda gördüğüm en çılgın şey” diye tanımladı. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü Eyfel kulesine yıldırım isabet eden anlar da sosyal medyaya yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/en-buyuk-havacilik-gizemlerinden-kayip-mh370-ucagini-arama-calismalarini-uzatma-karari-1106850350.html
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amsterdam, eyfel, şimşek, yıldırım
amsterdam, eyfel, şimşek, yıldırım
Amsterdam'da 24 saatte 300 bin şimşek, Paris'te Eyfel kulesi: Büyük ışık gösterisini ne tetikledi?
Hollanda’da rekor sıcaklıkların ardından gelen şiddetli fırtına, 300 binden fazla şimşek çakmasına neden oldu. Amsterdam semaları saniyede 17 şimşek ve yıldırım ile saatlerce adeta gündüz gibi aydınlandı. Paris'te ise Eyfel kulesine yıldırım isabet ettiği görüldü.
Hollanda’da böyle aşırı fırtınalar nispeten nadir görülse de, aşırı sıcak hava dönemlerinden hemen sonra daha olası hale geliyor. Ülke, ilk kez “Kırmızı Kod” sıcaklık uyarısı almıştı. Amsterdam’da bir haftadan uzun süre sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyretti, bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaştı.
Sıcak ve nemli hava kütlesi, serin havanın girişiyle çarpışınca patlayıcı bir fırtına oluştu. Meteoroloji enstitüsü, şiddetli hava koşulu için “Turuncu Kod” uyarısı yayınladı.
Gökyüzündeki ışık gösterisinin yanı sıra fırtına ciddi hasara da yol açtı:
Groningen’den Utrecht ve Amsterdam’a kadar birçok bölgede yıldırımın çarptığı yerlerde yangınlar çıktı.
Landsmeer’de bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Toornwerd’de bir ahırda çıkan yangında 2 buzağı öldü.
Bazı bölgelerde golf topu büyüklüğünde (5 cm) dolu yağdı.
Yerel basına konuşan bir görgü tanığıolayı “hayatımda gördüğüm en çılgın şey” diye tanımladı. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü Eyfel kulesine yıldırım isabet eden anlar da sosyal medyaya yansıdı.