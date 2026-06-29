Amerika, Demokratların yeni kongre adayının Marx, Lenin, Stalin paylaşımlarını konuşuyor
© REUTERS Eduardo MunozDarializa Avila Chevalier
© REUTERS Eduardo Munoz
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New York’taki büyük bir sürprizin ardından Darializa Avila Chevalier’ın silinen X hesabı yeniden gündeme geldi. Hesapta Lenin, Stalin, Che Guevara gibi isimlere övgüler içeren paylaşımları ile Disney filmi Anastasia’yı “açık bir şekilde Sovyet karşıtı bir çocuk filmi” olarak nitelendirmesi gündeme geldi.
New York’ta Demokrat Parti’nin kongre adayı Darializa Avila Chevalier, eski Twitter hesabında komünizm, Marksizm ve Sovyet liderlerine yönelik sempatik paylaşımlar yaptığı için yoğun eleştiriye maruz kaldı.
Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde gerçekleştirilen ön seçimler, Demokrat Parti’nin Kongre adaylarını ve partiyi seçimlere götürecek çizgiyi belirlemesi açısından kritik önem taşıyor.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin desteklediği ve uzun süredir görevde olan Temsilci Adriano Espaillat’ı ön seçimde yenen Avila Chevalier, sosyoloji doktorası yapan bir akademisyen. Zaferi, Demokrat Parti içinde şok etkisi yarattı.
Amerikan basınında daha önce de gündeme getirdiği silinen X hesabı (@Darializabonet), 2020-2022 yılları arasında aktifti. Hesap, Haziran 2022’de silinmişti.
ABD merkezli CNN’de bu paylaşımlardan örnekler şu şekilde verildi:
“Üretim araçlarına el koyun” çağrıları
Polis, hapishaneler ve sınırların kaldırılması talepleri
Karl Marx'ın Kapital kitabını 'zorunlu okuma' olarak tavsiye etmesi
Lenin ve diğer devrimci yazarların eserlerinin kütüphanelerde yeterince bulunmamasından şikayet etmesi
Stalin’in toplu eserlerinin 'yasaklı kitaplar' sergisinde yer almamasını eleştirmesi
‘En çok tartışılan’ paylaşımları
Yine Amerikan basınına göre ‘en çok tartışılan’ paylaşımları şunlardı:
Assata Shakur’dan alıntı yaparak Ho Chi Minh, Kim Il-sung, Che Guevara ve Fidel Castro’yu övmüştü.
“Komünizm olmazsa yeterince çorba çeşidi kalmaz” eleştirisine karşı ironik paylaşımı.
Disney filmi Anastasia'yı 'açıkça anti-Sovyet çocuk filmi”' olarak nitelendirmesi.
Sheryl Crow’un “Soak Up the Sun” şarkısını “kökten kapitalist propaganda” diye yorumlaması.
Ayrıca Avila Chevalier, Columbia Üniversitesi’nde okurken Filistin’de Adalet için Öğrenciler grubunda aktif rol aldı. Gazze’deki savaş sonrası kampüs protestolarına katıldı.
Trump, ‘komünist’ dedi
ABD Başkanı Donald Trump ise geçen hafta, Avila Chevalier için 'komünist' dedi. Aday, MSNOW kanalında bu iddiaya "Tepki vermeyeceğim" yanıtını verdi.