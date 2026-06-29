https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/amerika-demokratlarin-yeni-kongre-adayinin-marx-lenin-stalin-paylasimlarini-konusuyor-1106855901.html

Amerika, Demokratların yeni kongre adayının Marx, Lenin, Stalin paylaşımlarını konuşuyor

Amerika, Demokratların yeni kongre adayının Marx, Lenin, Stalin paylaşımlarını konuşuyor

Sputnik Türkiye

New York’taki büyük bir sürprizin ardından Darializa Avila Chevalier’ın silinen X hesabı yeniden gündeme geldi. Hesapta Lenin, Stalin paylaşımları dikkat çekiyor. Ayrıntılar haberde...

2026-06-29T16:51+0300

2026-06-29T16:51+0300

2026-06-29T16:51+0300

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New York’ta Demokrat Parti’nin kongre adayı Darializa Avila Chevalier, eski Twitter hesabında komünizm, Marksizm ve Sovyet liderlerine yönelik sempatik paylaşımlar yaptığı için yoğun eleştiriye maruz kaldı.New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin desteklediği ve uzun süredir görevde olan Temsilci Adriano Espaillat’ı ön seçimde yenen Avila Chevalier, sosyoloji doktorası yapan bir akademisyen. Zaferi, Demokrat Parti içinde şok etkisi yarattı.Amerikan basınında daha önce de gündeme getirdiği silinen X hesabı (@Darializabonet), 2020-2022 yılları arasında aktifti. Hesap, Haziran 2022’de silinmişti.ABD merkezli CNN’de bu paylaşımlardan örnekler şu şekilde verildi:‘En çok tartışılan’ paylaşımlarıYine Amerikan basınına göre ‘en çok tartışılan’ paylaşımları şunlardı:Trump, ‘komünist’ dediABD Başkanı Donald Trump ise geçen hafta, Avila Chevalier için 'komünist' dedi. Aday, MSNOW kanalında bu iddiaya "Tepki vermeyeceğim" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/emekli-zamminda-masadaki-senaryo-milyonlar-3-temmuzu-bekliyor-1106838265.html

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