https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/akkuyu-ngsde-tarih-belli-oldu-ilk-reaktor-sonbaharda-devreye-aliniyor-1106838760.html

Akkuyu NGS'de tarih belli oldu: İlk reaktör sonbaharda devreye alınıyor

Akkuyu NGS'de tarih belli oldu: İlk reaktör sonbaharda devreye alınıyor

Sputnik Türkiye

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde nükleer yakıt yükleme ve reaktörün çalıştırılması... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T08:43+0300

2026-06-29T08:43+0300

2026-06-29T08:41+0300

dünya

rusya

türkiye

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

rosatom

aleksey lihaçev

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Rusya devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye'de Rusya'nın katılımıyla inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1. güç ünitesindeki çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lihaçev, ilk üniteye nükleer yakıt yüklenmesi ve reaktörün start alması için önümüzdeki sonbahardöneminin hedeflendiğini belirtti.Temmuz ayında kritik eşik: ‘Sıcak testler’ başlıyorProjedeki takvime dair detaylar paylaşan Lihaçev, Temmuzayında 1. ünitenin devreye alınmasından önceki en önemli aşama olan ve ‘sıcak testler’ olarak adlandırılan ana test aşamasına geçmeyi planladıklarını aktardı.Lihaçev, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:Dünyada bir ilk: ‘Yap-sahip ol-işlet’ modeliTürkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS, Rusya'nın iş birliğiyle inşa ediliyor. Her biri 1200 megavat kapasiteye sahip, Rus tasarımı modern 3+ nesil VVER-1200 reaktörleriyledonatılmış 4 güç ünitesinden oluşan santral, küresel nükleer enerji sektöründe bir ilke imza atıyor. Proje, dünyada ‘Yap-Sahip Ol-İşlet’ modeline göre uygulanan ilk nükleer santral projesi olma özelliğini taşıyor.Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamalarda, Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınmasının, şirketin bu yılki en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulamıştı.Tesisin ilk ünitesi için taze nükleer yakıt, 2023 yılının Nisan ayı sonlarında sahaya getirilmişti. O dönem düzenlenen görkemli törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle katılmıştı.

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rusya, türkiye, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, rosatom, aleksey lihaçev, recep tayyip erdoğan, vladimir putin