https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/cumhurbaskani-erdogan-siyasete-yeni-soluk-kazandirdik-1106829278.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasete yeni soluk kazandırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasete yeni soluk kazandırdık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin siyasete yeni bir soluk kazandığını belirterek "Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çektik."... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T15:09+0300
2026-06-28T15:09+0300
2026-06-28T16:59+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da “AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasete yeni soluk kazandırdık
15:09 28.06.2026 (güncellendi: 16:59 28.06.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin siyasete yeni bir soluk kazandığını belirterek "Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çektik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da “AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
AK Parti ile Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açtık. Özgün bakış açısı kazandırdık
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
“AK Parti Türkiye'yi dönüştürdü. Siyasete yeni soluk kazandırdık. Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çektik. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız var. AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olması vardır. 25 yıldır bu ilkelerden taviz etmedik. 25 yıldır kendimizi yenilemekten vazgeçmedik.”