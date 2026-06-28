Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasete yeni soluk kazandırdık

“AK Parti Türkiye'yi dönüştürdü. Siyasete yeni soluk kazandırdık. Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çektik. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız var. AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olması vardır. 25 yıldır bu ilkelerden taviz etmedik. 25 yıldır kendimizi yenilemekten vazgeçmedik.”