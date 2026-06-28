https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/pakistan-ordusuna-yapilan-saldirida-3-asker-hayatini-kaybetti-ordu-misilleme-mesaji-verdi-1106827770.html
Pakistan ordusuna yapılan saldırıda 3 asker hayatını kaybetti: Ordu misilleme mesajı verdi
Pakistan ordusuna yapılan saldırıda 3 asker hayatını kaybetti: Ordu misilleme mesajı verdi
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Karaçi kentinde paramiliter birliklerin karargahına düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı. Ordu, saldırganlardan üçünü... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T13:24+0300
2026-06-28T13:24+0300
2026-06-28T13:24+0300
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Pakistan'ın Karaçi kentindeki Pakistan orudusu bölgesel karargahına düzenlenen saldırının ardından güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında şiddetli çatışma yaşandı. Pakistan ordusu, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını açıkladı.Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğü, 1'inin ise yaralı olarak yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüphelinin Afganistan vatandaşı olduğu ifade edildi.Saldırıyı, Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat-ül Ahrar örgütü üstlenirken, Pakistan ordusu örgütü Hindistan'ın desteklediğini iddia etti. Ancak bu iddiaya ilişkin herhangi bir kanıt paylaşılmadı. Hindistan'dan ise konuya ilişkin açıklama gelmezken, Yeni Delhi yönetimi geçmişte de benzer suçlamaları reddetmişti.Operasyonlar sürüyorPakistan ordusu, bölgedeki operasyonların devam ettiğini belirterek saldırının sorumlularına karşı misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, saldırıda hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımlarken, yaralılara acil şifa diledi. Zerdari ayrıca güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki fedakarlıklarını övdü ve ülkenin terörle mücadele kararlılığının süreceğini vurguladı.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de saldırıyı kınayarak güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürtmesini takdir etti. Pakistan'da son yıllarda polis ve güvenlik güçlerini hedef alan militan saldırılarında artış yaşanıyor.Ordu, saldırganlarla bağlantılı olabilecek diğer kişilerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların sürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/japonyada-61-buyuklugunde-deprem-pes-pese-sarsintilar-endise-yaratti-1106824048.html
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pakistan, karaçi, afganistan, pakistan talibanı, terör, terör saldırısı
pakistan, karaçi, afganistan, pakistan talibanı, terör, terör saldırısı
Pakistan ordusuna yapılan saldırıda 3 asker hayatını kaybetti: Ordu misilleme mesajı verdi
Pakistan'ın Karaçi kentinde paramiliter birliklerin karargahına düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı. Ordu, saldırganlardan üçünü etkisiz hale getirdiğini açıklarken, sorumlulara karşı misilleme yapılacağını duyurdu.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Pakistan orudusu bölgesel karargahına düzenlenen saldırının ardından güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında şiddetli çatışma yaşandı. Pakistan ordusu, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğü, 1'inin ise yaralı olarak yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüphelinin Afganistan vatandaşı olduğu ifade edildi.
Saldırıyı, Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat-ül Ahrar örgütü üstlenirken, Pakistan ordusu örgütü Hindistan'ın desteklediğini iddia etti. Ancak bu iddiaya ilişkin herhangi bir kanıt paylaşılmadı. Hindistan'dan ise konuya ilişkin açıklama gelmezken, Yeni Delhi yönetimi geçmişte de benzer suçlamaları reddetmişti.
Pakistan ordusu, bölgedeki operasyonların devam ettiğini belirterek saldırının sorumlularına karşı misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, saldırıda hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımlarken, yaralılara acil şifa diledi. Zerdari ayrıca güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki fedakarlıklarını övdü ve ülkenin terörle mücadele kararlılığının süreceğini vurguladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de saldırıyı kınayarak güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürtmesini takdir etti. Pakistan'da son yıllarda polis ve güvenlik güçlerini hedef alan militan saldırılarında artış yaşanıyor.
Ordu, saldırganlarla bağlantılı olabilecek diğer kişilerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların sürdüğünü bildirdi.