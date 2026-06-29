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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/abde-150-avroyu-gecmeyen-urunlere--uygulanan-gumruk-muafiyeti-1-temmuzda-kalkiyor-1106849417.html
AB'de 150 avroyu geçmeyen ürünlere uygulanan gümrük muafiyeti 1 Temmuz'da kalkıyor
AB'de 150 avroyu geçmeyen ürünlere uygulanan gümrük muafiyeti 1 Temmuz'da kalkıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) genelinde, AB dışı ülkelerden internet üzerinden sipariş edilen ve değeri 150 avroya kadar olan ürünlere yönelik uygulanan gümrük vergisi... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T13:50+0300
2026-06-29T13:50+0300
dünya
ab
avrupa birliği
gümrük vergisi
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Almanya Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren üçüncü ülkelerden AB'deki tüketicilere yönelik uzaktan satış yoluyla gönderilen ve değeri 150 avroyu geçmeyen gönderilerde, paket içindeki her bir farklı ürün kategorisi başına 3 avro tutarında sabit bir gümrük vergisi uygulanacak.AB'nin bu adımla, gümrük muafiyeti nedeniyle birlik içindeki satıcılar aleyhine oluşan haksız rekabeti önlemeyi ve iç pazarı korumayı hedeflediği belirtildi. İstisnai durumlarda ise standart gümrük tarife oranları geçerli olmaya devam edecek.Yeni düzenlemeyle kargo paketindeki her farklı ürün kategorisi başına 3 avro vergi alınacak. Örneğin, pakette sadece 4 çift çorap varsa tek kategori sayılacak ve 3 avro ödenecek. Ancak çorabın yanında oyuncak ve şarj kablosu da varsa, 3 farklı kategori oluştuğu için vergi 9 avroya çıkacak.1 Temmuz'dan önce sipariş edilse bile bu tarihten sonra gümrüğe giren tüm ürünler yeni kurala tabi olacak. Mevcut yüzde 19 ve yüzde 7'lik ithalat KDV'si uygulaması ise aynen sürecek.Tüketiciler için gümrük işlemlerinde bir prosedür değişikliği olmayacak. Taşıyıcı kargo firmaları gümrük vergisini önceden ödeyip teslimat anında alıcıdan tahsil etmeye devam edecek.Ayrıca "Tek Durak İthalat Noktası" (IOSS) sistemine kayıtlı online satıcılar bu vergiyi doğrudan satış fiyatına da yansıtabilecek. Öte yandan yetkililer, bu sabit verginin kasım ayında yürürlüğe girecek "Kargo İşlem Ücreti" ile karıştırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, 150 avroluk gümrük muafiyeti sınırının 1 Temmuz'da kaldırılmasının yerel istihdama doğrudan katkı sağlayacağına işaret etti.Kararın iç piyasayı koruyacağını savunan Klingbeil, "Bu adım, perakende ticaretimizi, dolayısıyla Almanya'daki ekonomiyi ve istihdamı korumaktadır. Söz konusu muafiyet kapsamında genellikle sağlığa veya çevreye zararlı, kalitesiz ürünler ithal edilmekteydi." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trumptan-avrupaya-vergi-cikisi-bunu-kim-yaparsa-yuzde-100-gumruk-vergisiyle-karsilasacak-1106807765.html
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ab, avrupa birliği, gümrük vergisi
ab, avrupa birliği, gümrük vergisi

AB'de 150 avroyu geçmeyen ürünlere uygulanan gümrük muafiyeti 1 Temmuz'da kalkıyor

13:50 29.06.2026
© Sputnik / Алексей ВитвицкийAB bayrakları
AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Avrupa Birliği (AB) genelinde, AB dışı ülkelerden internet üzerinden sipariş edilen ve değeri 150 avroya kadar olan ürünlere yönelik uygulanan gümrük vergisi muafiyeti 1 Temmuz'da yürürlükten kalkıyor.
Almanya Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren üçüncü ülkelerden AB'deki tüketicilere yönelik uzaktan satış yoluyla gönderilen ve değeri 150 avroyu geçmeyen gönderilerde, paket içindeki her bir farklı ürün kategorisi başına 3 avro tutarında sabit bir gümrük vergisi uygulanacak.
AB'nin bu adımla, gümrük muafiyeti nedeniyle birlik içindeki satıcılar aleyhine oluşan haksız rekabeti önlemeyi ve iç pazarı korumayı hedeflediği belirtildi. İstisnai durumlarda ise standart gümrük tarife oranları geçerli olmaya devam edecek.
Yeni düzenlemeyle kargo paketindeki her farklı ürün kategorisi başına 3 avro vergi alınacak. Örneğin, pakette sadece 4 çift çorap varsa tek kategori sayılacak ve 3 avro ödenecek. Ancak çorabın yanında oyuncak ve şarj kablosu da varsa, 3 farklı kategori oluştuğu için vergi 9 avroya çıkacak.
1 Temmuz'dan önce sipariş edilse bile bu tarihten sonra gümrüğe giren tüm ürünler yeni kurala tabi olacak. Mevcut yüzde 19 ve yüzde 7'lik ithalat KDV'si uygulaması ise aynen sürecek.
Tüketiciler için gümrük işlemlerinde bir prosedür değişikliği olmayacak. Taşıyıcı kargo firmaları gümrük vergisini önceden ödeyip teslimat anında alıcıdan tahsil etmeye devam edecek.
Ayrıca "Tek Durak İthalat Noktası" (IOSS) sistemine kayıtlı online satıcılar bu vergiyi doğrudan satış fiyatına da yansıtabilecek. Öte yandan yetkililer, bu sabit verginin kasım ayında yürürlüğe girecek "Kargo İşlem Ücreti" ile karıştırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, 150 avroluk gümrük muafiyeti sınırının 1 Temmuz'da kaldırılmasının yerel istihdama doğrudan katkı sağlayacağına işaret etti.
Kararın iç piyasayı koruyacağını savunan Klingbeil, "Bu adım, perakende ticaretimizi, dolayısıyla Almanya'daki ekonomiyi ve istihdamı korumaktadır. Söz konusu muafiyet kapsamında genellikle sağlığa veya çevreye zararlı, kalitesiz ürünler ithal edilmekteydi." ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
DÜNYA
Trump'tan Avrupa'ya vergi çıkışı: Bunu kim yaparsa, yüzde 100 gümrük vergisiyle karşılaşacak
26 Haziran , 19:47
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