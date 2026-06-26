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Trump'tan Avrupa'ya vergi çıkışı: Bunu kim yaparsa, yüzde 100 gümrük vergisiyle karşılaşacak
Trump'tan Avrupa'ya vergi çıkışı: Bunu kim yaparsa, yüzde 100 gümrük vergisiyle karşılaşacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine dijital hizmetler vergisi uygulayan herhangi bir ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm mallara... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T19:47+0300
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dünya
donald trump
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Trump, Truth Social'da yazdığı mesajda, "Birçok Avrupa ülkesi, Amerikan şirketlerine yakın zamanda Dijital Hizmetler Vergisi uygulamayı görüşüyor" dedi ve ekledi: Trump, bu gümrük vergisinin, uygulanmış, imzalanmış veya imzalanmamış olsun, ticaret anlaşmalarının yerine geçeceğini ve ülkeler dijital hizmetler vergisine devam ederse derhal uygulanacağını da sözlerine ekledi.
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donald trump, amerika birleşik devletleri, abd
donald trump, amerika birleşik devletleri, abd

Trump'tan Avrupa'ya vergi çıkışı: Bunu kim yaparsa, yüzde 100 gümrük vergisiyle karşılaşacak

19:47 26.06.2026 (güncellendi: 19:55 26.06.2026)
© REUTERS Ken CedenoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© REUTERS Ken Cedeno
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine dijital hizmetler vergisi uygulayan herhangi bir ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.
Trump, Truth Social'da yazdığı mesajda, "Birçok Avrupa ülkesi, Amerikan şirketlerine yakın zamanda Dijital Hizmetler Vergisi uygulamayı görüşüyor" dedi ve ekledi:

Bu ülkelerin bazıları bunu gerçekten yapmaya çok yakın. Lütfen bu açıklamanın, böyle bir vergi uygulayan herhangi bir ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm mallara anında yüzde 100 GÜMRÜK VERGİSİ uygulayacağı anlamına geldiğini unutmayın.

Trump, bu gümrük vergisinin, uygulanmış, imzalanmış veya imzalanmamış olsun, ticaret anlaşmalarının yerine geçeceğini ve ülkeler dijital hizmetler vergisine devam ederse derhal uygulanacağını da sözlerine ekledi.
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