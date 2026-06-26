https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trumptan-avrupaya-vergi-cikisi-bunu-kim-yaparsa-yuzde-100-gumruk-vergisiyle-karsilasacak-1106807765.html

Trump'tan Avrupa'ya vergi çıkışı: Bunu kim yaparsa, yüzde 100 gümrük vergisiyle karşılaşacak

Trump'tan Avrupa'ya vergi çıkışı: Bunu kim yaparsa, yüzde 100 gümrük vergisiyle karşılaşacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine dijital hizmetler vergisi uygulayan herhangi bir ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm mallara... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T19:47+0300

2026-06-26T19:47+0300

2026-06-26T19:55+0300

dünya

donald trump

amerika birleşik devletleri

abd

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Trump, Truth Social'da yazdığı mesajda, "Birçok Avrupa ülkesi, Amerikan şirketlerine yakın zamanda Dijital Hizmetler Vergisi uygulamayı görüşüyor" dedi ve ekledi: Trump, bu gümrük vergisinin, uygulanmış, imzalanmış veya imzalanmamış olsun, ticaret anlaşmalarının yerine geçeceğini ve ülkeler dijital hizmetler vergisine devam ederse derhal uygulanacağını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/cin-rusya-ve-bir-grup-ulkeden-abdnin-zorla-calistirma-iddiasiyla-ek-vergi-getirmesine-tepki-1106807521.html

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donald trump, amerika birleşik devletleri, abd