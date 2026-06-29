https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/abd-basini-iran-ve-abd-karsilikli-saldirilarini-durdurarak-teknik-gorusmelere-baslayacak-1106836850.html

ABD basını: İran ve ABD karşılıklı saldırılarını durdurarak teknik görüşmelere başlayacak

ABD basını: İran ve ABD karşılıklı saldırılarını durdurarak teknik görüşmelere başlayacak

Sputnik Türkiye

İran ve ABD'nin, Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı öne sürüldü. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T00:48+0300

2026-06-29T00:48+0300

2026-06-29T00:49+0300

dünya

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109387_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3f415e88de5eff5127431f207e2f14e5.jpg

ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Washinton ve Tahran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladı.Diğer bir ABD'li yetkili de her iki tarafın da şimdilik saldırılardan el çekeceğini ve ilki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için 'gemilerin serbestçe hareket edebileceğini' belirtti.Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre ise 30 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeler başlangıçta İran'ın nükleer programına ilişkin teknik konuları ele almak üzere İsviçre'de gerçekleşecekti ancak gerginliğin artmasıyla görüşmeler hem farklı bir yere taşındı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklandı.​​​​​​​İran devlet televizyonu: Teknik görüşme iptal edildiDiğer yandan İran Devrim Lideri Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi Üyesi Mehdi Fezaili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın, ABD ile teknik heyetler düzeyinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye katılmadığını duyurdu.Fezaili, buna gerekçe olarak, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin somut adım atılmaması olduğunu belirtti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/abd-hurmuz-bogazinda-irana-ait-10-askeri-hedefi-vurdu-iran-gucleri-kuveyt-ve-bahreynde-operasyon-1106824979.html

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler