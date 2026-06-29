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ABD basını: İran ve ABD karşılıklı saldırılarını durdurarak teknik görüşmelere başlayacak
ABD basını: İran ve ABD karşılıklı saldırılarını durdurarak teknik görüşmelere başlayacak
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İran ve ABD'nin, Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı öne sürüldü. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T00:48+0300
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hürmüz boğazı
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ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Washinton ve Tahran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladı.Diğer bir ABD'li yetkili de her iki tarafın da şimdilik saldırılardan el çekeceğini ve ilki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için 'gemilerin serbestçe hareket edebileceğini' belirtti.Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre ise 30 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeler başlangıçta İran'ın nükleer programına ilişkin teknik konuları ele almak üzere İsviçre'de gerçekleşecekti ancak gerginliğin artmasıyla görüşmeler hem farklı bir yere taşındı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklandı.​​​​​​​İran devlet televizyonu: Teknik görüşme iptal edildiDiğer yandan İran Devrim Lideri Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi Üyesi Mehdi Fezaili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın, ABD ile teknik heyetler düzeyinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye katılmadığını duyurdu.Fezaili, buna gerekçe olarak, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin somut adım atılmaması olduğunu belirtti
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler

ABD basını: İran ve ABD karşılıklı saldırılarını durdurarak teknik görüşmelere başlayacak

00:48 29.06.2026 (güncellendi: 00:49 29.06.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran ve ABD'nin, Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı öne sürüldü.
ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Washinton ve Tahran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladı.
Diğer bir ABD'li yetkili de her iki tarafın da şimdilik saldırılardan el çekeceğini ve ilki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için 'gemilerin serbestçe hareket edebileceğini' belirtti.
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre ise 30 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeler başlangıçta İran'ın nükleer programına ilişkin teknik konuları ele almak üzere İsviçre'de gerçekleşecekti ancak gerginliğin artmasıyla görüşmeler hem farklı bir yere taşındı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklandı.

​​​​​​​İran devlet televizyonu: Teknik görüşme iptal edildi

Diğer yandan İran Devrim Lideri Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi Üyesi Mehdi Fezaili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın, ABD ile teknik heyetler düzeyinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye katılmadığını duyurdu.
Fezaili, buna gerekçe olarak, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin somut adım atılmaması olduğunu belirtti
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