https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/pariste-asiri-sicaklar-can-almaya-devam-ediyor-109-kisi-hayatini-kaybetti-1106819886.html
Paris'te aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: 109 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Paris'te etkili olan aşırı sıcakların etkisiyle dün 109 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T17:16+0300
2026-06-27T17:16+0300
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Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Paris'te dün 109 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Dün ayrıca Paris'te 30 kişi kalp krizi geçirirken, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşi 43,7 derece olarak kayda geçti.Aşırı sıcaklar kalp krizlerini artırdıKamu yayıncısı Franceinfo'nun acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerini aktardığı haberine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi.Bu sayı yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsarken, huzurevi ve hastanelerdeki ölümler bu sayıya eklenmedi.Yılın aynı döneminde normal bir günde Paris'te ortalama 7 kişi hayatını kaybediyor. Dün ayrıca Paris'te 30 kişi kalp krizi geçirirken, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşi 43,7 derece olarak kayda geçti.Hastanelerde acil durum planı devrede Aşırı sıcakların etkili olduğu Paris çevresinde hastanelerde "acil durum planı" devreye sokulmuştu.Fransa'da olağanüstü durumlarda sağlık kurumlarında devreye sokulan söz konusu plan, izinli personelin göreve çağrılması, yatak kapasitesinin artırılması, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi gibi adımları içeriyor. Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevre vilayetleri dahil 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/avrupayi-kavuran-sicak-hava-dalgasinda-bilanco-agirlasiyor-fransada-sicaktan-olen-cocuk-sayisi-4e-1106814227.html
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paris, fransa, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak çarpması, en sıcak yıl
paris, fransa, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak çarpması, en sıcak yıl
Paris'te aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te etkili olan aşırı sıcakların etkisiyle dün 109 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Paris'te dün 109 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Dün ayrıca Paris'te 30 kişi kalp krizi geçirirken, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşi 43,7 derece olarak kayda geçti.
Aşırı sıcaklar kalp krizlerini artırdı
Kamu yayıncısı Franceinfo'nun acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerini aktardığı haberine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi.
Bu sayı yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsarken, huzurevi ve hastanelerdeki ölümler bu sayıya eklenmedi.
Yılın aynı döneminde normal bir günde Paris'te ortalama 7 kişi hayatını kaybediyor. Dün ayrıca Paris'te 30 kişi kalp krizi geçirirken, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşi 43,7 derece olarak kayda geçti.
Hastanelerde acil durum planı devrede
Aşırı sıcakların etkili olduğu Paris çevresinde hastanelerde "acil durum planı" devreye sokulmuştu.
Fransa'da olağanüstü durumlarda sağlık kurumlarında devreye sokulan söz konusu plan, izinli personelin göreve çağrılması, yatak kapasitesinin artırılması, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi gibi adımları içeriyor. Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevre vilayetleri dahil 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm verilmişti.