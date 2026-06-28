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Saudi Aramco helikopteri düştü, 14 kişi hayatını kaybetti
Saudi Aramco helikopteri düştü, 14 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Suudi petrol devi Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura'da düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T14:52+0300
2026-06-28T14:52+0300
2026-06-28T15:44+0300
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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi.Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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saudi aramco, haberler
Saudi Aramco helikopteri düştü, 14 kişi hayatını kaybetti
14:52 28.06.2026 (güncellendi: 15:44 28.06.2026)
Suudi petrol devi Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura'da düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi.
Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.
Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.