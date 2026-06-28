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Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü
Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü
Sputnik Türkiye
Fransa’nın kuzeydoğusundaki Nancy kenti yakınlarında bir sivil uçak düştü. Yerel yetkililer, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T14:47+0300
2026-06-28T14:47+0300
2026-06-28T15:53+0300
yaşam
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Tomblaine kasabasında meydana gelen kaza, bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Yerel valilikten yapılan açıklamada, bölgede bir sivil uçağın düştüğü ve ekiplerin olay yerine müdahale ettiği belirtildi.Bir grup paraşütçüyü taşıyorduBölgenin önde gelen gazetelerinden L’Est Republicain, uçağın bir grup paraşütçüyü taşıdığını bildirdi. Kazada uçaktaki 11 kişinin tamamının öldüğü ifade ediliyor.Fransız yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Şu ana kadar uçağın teknik arıza, hava koşulları veya başka bir nedenle düşmüş olabileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/avrupada-tarihin-en-siddetli-sicak-dalgasi-rekorlar-kirildi-can-kayiplari-artiyor-1106827378.html
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fransa, uçak, uçak kazası, haberler
fransa, uçak, uçak kazası, haberler
Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü
14:47 28.06.2026 (güncellendi: 15:53 28.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Fransa’nın kuzeydoğusundaki Nancy kenti yakınlarında bir sivil uçak düştü. Yerel yetkililer, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tomblaine kasabasında meydana gelen kaza, bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Yerel valilikten yapılan açıklamada, bölgede bir sivil uçağın düştüğü ve ekiplerin olay yerine müdahale ettiği belirtildi.
Bir grup paraşütçüyü taşıyordu
Bölgenin önde gelen gazetelerinden L’Est Republicain, uçağın bir grup paraşütçüyü taşıdığını bildirdi. Kazada uçaktaki 11 kişinin tamamının öldüğü ifade ediliyor.
Fransız yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Şu ana kadar uçağın teknik arıza, hava koşulları veya başka bir nedenle düşmüş olabileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği belirtildi.