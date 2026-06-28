https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/fransada-parasutcu-ucagi-dustu-11-olu-1106829315.html

Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü

Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü

Sputnik Türkiye

Fransa’nın kuzeydoğusundaki Nancy kenti yakınlarında bir sivil uçak düştü. Yerel yetkililer, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T14:47+0300

2026-06-28T14:47+0300

2026-06-28T15:53+0300

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Tomblaine kasabasında meydana gelen kaza, bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Yerel valilikten yapılan açıklamada, bölgede bir sivil uçağın düştüğü ve ekiplerin olay yerine müdahale ettiği belirtildi.Bir grup paraşütçüyü taşıyorduBölgenin önde gelen gazetelerinden L’Est Republicain, uçağın bir grup paraşütçüyü taşıdığını bildirdi. Kazada uçaktaki 11 kişinin tamamının öldüğü ifade ediliyor.Fransız yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Şu ana kadar uçağın teknik arıza, hava koşulları veya başka bir nedenle düşmüş olabileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/avrupada-tarihin-en-siddetli-sicak-dalgasi-rekorlar-kirildi-can-kayiplari-artiyor-1106827378.html

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