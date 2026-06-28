Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/fransada-parasutcu-ucagi-dustu-11-olu-1106829315.html
Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü
Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü
Sputnik Türkiye
Fransa’nın kuzeydoğusundaki Nancy kenti yakınlarında bir sivil uçak düştü. Yerel yetkililer, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T14:47+0300
2026-06-28T15:53+0300
yaşam
fransa
uçak
uçak kazası
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1c/1106830509_0:530:2048:1682_1920x0_80_0_0_e5c03aba8282145dbb429965719d4754.jpg
Tomblaine kasabasında meydana gelen kaza, bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Yerel valilikten yapılan açıklamada, bölgede bir sivil uçağın düştüğü ve ekiplerin olay yerine müdahale ettiği belirtildi.Bir grup paraşütçüyü taşıyorduBölgenin önde gelen gazetelerinden L’Est Republicain, uçağın bir grup paraşütçüyü taşıdığını bildirdi. Kazada uçaktaki 11 kişinin tamamının öldüğü ifade ediliyor.Fransız yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Şu ana kadar uçağın teknik arıza, hava koşulları veya başka bir nedenle düşmüş olabileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/avrupada-tarihin-en-siddetli-sicak-dalgasi-rekorlar-kirildi-can-kayiplari-artiyor-1106827378.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1c/1106830509_0:338:2048:1874_1920x0_80_0_0_4c3eae7502b7c3a2244405eef4b26845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, uçak, uçak kazası, haberler
fransa, uçak, uçak kazası, haberler

Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü

14:47 28.06.2026 (güncellendi: 15:53 28.06.2026)
© REUTERS Christian HartmannFransa'nın Tomblaine bölgesinde paraşütçüleri taşıyan uçak düştü
Fransa'nın Tomblaine bölgesinde paraşütçüleri taşıyan uçak düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© REUTERS Christian Hartmann
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fransa’nın kuzeydoğusundaki Nancy kenti yakınlarında bir sivil uçak düştü. Yerel yetkililer, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tomblaine kasabasında meydana gelen kaza, bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Yerel valilikten yapılan açıklamada, bölgede bir sivil uçağın düştüğü ve ekiplerin olay yerine müdahale ettiği belirtildi.

Bir grup paraşütçüyü taşıyordu

Bölgenin önde gelen gazetelerinden L’Est Republicain, uçağın bir grup paraşütçüyü taşıdığını bildirdi. Kazada uçaktaki 11 kişinin tamamının öldüğü ifade ediliyor.
Fransız yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Şu ana kadar uçağın teknik arıza, hava koşulları veya başka bir nedenle düşmüş olabileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği belirtildi.
Polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
DÜNYA
Avrupa’da ‘tarihin en şiddetli’ sıcak dalgası: 1300 ölü, DSÖ'den açıklama
12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала