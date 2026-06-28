https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-213-iha-imha-etti-1106825354.html
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 213 İHA imha etti
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 213 İHA imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 213 insansız hava aracı düşürdüğünü... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
karadeniz
azak denizi
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde, ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 213 insansız hava aracı (İHA) önleyerek düşürdü.Açıklamada, "27 Haziran Moskova saati ile 20.00 (TSİ ile aynı) ile 28 Haziran Moskova saati ile 07.00 arasında görevdeki hava savunma sistemleri Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov, Tula bölgeleri, Krasnodar Krayı, Moskova Bölgesi, Kırım Cumhuriyeti ve Karadeniz ile Azak Denizi üzerinde Ukrayna’ya ait 213 insansız hava aracını saptayarak imha etti" ifadelerine yer verildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil hedeflere saldırılarına karşılık olarak düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-13-saatte-339-ukrayna-ihasini-imha-etti-1106306155.html
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karadeniz
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, azak denizi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), önleme
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, azak denizi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), önleme
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 213 İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 213 insansız hava aracı düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde, ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 213 insansız hava aracı (İHA) önleyerek düşürdü.
Açıklamada, "27 Haziran Moskova saati ile 20.00 (TSİ ile aynı) ile 28 Haziran Moskova saati ile 07.00 arasında görevdeki hava savunma sistemleri Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov, Tula bölgeleri, Krasnodar Krayı, Moskova Bölgesi, Kırım Cumhuriyeti ve Karadeniz ile Azak Denizi üzerinde Ukrayna’ya ait 213 insansız hava aracını saptayarak imha etti" ifadelerine yer verildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil hedeflere saldırılarına karşılık olarak düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.