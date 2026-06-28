https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-213-iha-imha-etti-1106825354.html

Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 213 İHA imha etti

Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 213 İHA imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 213 insansız hava aracı düşürdüğünü... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde, ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 213 insansız hava aracı (İHA) önleyerek düşürdü.Açıklamada, "27 Haziran Moskova saati ile 20.00 (TSİ ile aynı) ile 28 Haziran Moskova saati ile 07.00 arasında görevdeki hava savunma sistemleri Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov, Tula bölgeleri, Krasnodar Krayı, Moskova Bölgesi, Kırım Cumhuriyeti ve Karadeniz ile Azak Denizi üzerinde Ukrayna’ya ait 213 insansız hava aracını saptayarak imha etti" ifadelerine yer verildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil hedeflere saldırılarına karşılık olarak düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-13-saatte-339-ukrayna-ihasini-imha-etti-1106306155.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, azak denizi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), önleme