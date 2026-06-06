https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-13-saatte-339-ukrayna-ihasini-imha-etti-1106306155.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri 13 saatte 339 Ukrayna İHA’sını imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri 13 saatte 339 Ukrayna İHA’sını imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 13 saat içinde Ukrayna'ya ait 339 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T21:20+0300

2026-06-06T21:20+0300

2026-06-06T21:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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ukrayna

moskova

karadeniz

kırım cumhuriyeti

hava savunma

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin Moskova saatiyle 07.00–20.00 arasında Ukrayna’ya ait 339 uçak tipi insansız hava aracını Rusya bölgeleri, Kırım ve Karadeniz üzerinde imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “Gün içinde, Moskova saatiyle 07.00 ile 20.00 arasında, görevdeki hava savunma unsurlarımız tarafından Ukrayna’ya ait 339 uçak tipi insansız hava aracı tespit edilerek imha edildi” denildi.İHA’ların Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk bölgeleri, Moskova bölgesi, Kırım Cumhuriyeti ve Karadeniz suları semalarında imha edildiği kaydedildi.

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ukrayna

moskova

karadeniz

kırım cumhuriyeti

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna, moskova, karadeniz, kırım cumhuriyeti, hava savunma