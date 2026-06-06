https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-13-saatte-339-ukrayna-ihasini-imha-etti-1106306155.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri 13 saatte 339 Ukrayna İHA’sını imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri 13 saatte 339 Ukrayna İHA’sını imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 13 saat içinde Ukrayna'ya ait 339 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T21:20+0300
2026-06-06T21:20+0300
2026-06-06T21:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
ukrayna
moskova
karadeniz
kırım cumhuriyeti
hava savunma
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin Moskova saatiyle 07.00–20.00 arasında Ukrayna’ya ait 339 uçak tipi insansız hava aracını Rusya bölgeleri, Kırım ve Karadeniz üzerinde imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “Gün içinde, Moskova saatiyle 07.00 ile 20.00 arasında, görevdeki hava savunma unsurlarımız tarafından Ukrayna’ya ait 339 uçak tipi insansız hava aracı tespit edilerek imha edildi” denildi.İHA’ların Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk bölgeleri, Moskova bölgesi, Kırım Cumhuriyeti ve Karadeniz suları semalarında imha edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/ukraynada-tampon-bolge-olusturma-calismalarina-devam-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1106300081.html
ukrayna
moskova
karadeniz
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna, moskova, karadeniz, kırım cumhuriyeti, hava savunma
rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna, moskova, karadeniz, kırım cumhuriyeti, hava savunma
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri 13 saatte 339 Ukrayna İHA’sını imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 13 saat içinde Ukrayna'ya ait 339 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin Moskova saatiyle 07.00–20.00 arasında Ukrayna’ya ait 339 uçak tipi insansız hava aracını Rusya bölgeleri, Kırım ve Karadeniz üzerinde imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Gün içinde, Moskova saatiyle 07.00 ile 20.00 arasında, görevdeki hava savunma unsurlarımız tarafından Ukrayna’ya ait 339 uçak tipi insansız hava aracı tespit edilerek imha edildi” denildi.
İHA’ların Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk bölgeleri, Moskova bölgesi, Kırım Cumhuriyeti ve Karadeniz suları semalarında imha edildiği kaydedildi.