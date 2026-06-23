Putin: Rusya, Ukrayna ile İstanbul mutabakatları temelinde müzakerelere hazır

Rusya, daha önce defalarca söylendiği gibi, Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır. 2022 yılında İstanbul’da varılan ve hatırlatmak isterim ki o dönemde Ukrayna heyeti tarafından parafe edilen mutabakatlar temelinde müzakerelere hazırız. Demek ki o zaman bu şartlar kendileri için de kabul edilebilirdi. Bizim açımızdan, bu anlaşmalardan uzaklaşmak için hiçbir neden görmüyorum.