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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-rusya-ukrayna-ile-istanbul-mutabakatlari-temelinde-muzakerelere-hazir-1106727271.html
Putin: Rusya, Ukrayna ile İstanbul mutabakatları temelinde müzakerelere hazır
Putin: Rusya, Ukrayna ile İstanbul mutabakatları temelinde müzakerelere hazır
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022’de İstanbul’da varılan ve dönemin Ukrayna heyeti tarafından da parafe edilen anlaşmalar temelinde Kiev ile barış... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T18:24+0300
2026-06-23T18:24+0300
dünya
vladimir putin
rusya
ukrayna
kiev
müzakere
i̇stanbul
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Moskova'nın Ukrayna krizindeki müzakere pozisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya'nın müzakere masasına oturmaya istekli olduğunu yineleyen Putin, görüşmelerin çerçevesine dair şu ifadeleri kullandı:Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-bati-rusyayla-savasa-hazirlandigini-acikca-konusuyor-1106719801.html
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vladimir putin, rusya, ukrayna, kiev, müzakere, i̇stanbul, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇kinci dünya savaşı
vladimir putin, rusya, ukrayna, kiev, müzakere, i̇stanbul, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇kinci dünya savaşı

Putin: Rusya, Ukrayna ile İstanbul mutabakatları temelinde müzakerelere hazır

18:24 23.06.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022’de İstanbul’da varılan ve dönemin Ukrayna heyeti tarafından da parafe edilen anlaşmalar temelinde Kiev ile barış müzakerelerine hazır olduklarını belirtti.
Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Moskova'nın Ukrayna krizindeki müzakere pozisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın müzakere masasına oturmaya istekli olduğunu yineleyen Putin, görüşmelerin çerçevesine dair şu ifadeleri kullandı:
Rusya, daha önce defalarca söylendiği gibi, Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır. 2022 yılında İstanbul’da varılan ve hatırlatmak isterim ki o dönemde Ukrayna heyeti tarafından parafe edilen mutabakatlar temelinde müzakerelere hazırız. Demek ki o zaman bu şartlar kendileri için de kabul edilebilirdi. Bizim açımızdan, bu anlaşmalardan uzaklaşmak için hiçbir neden görmüyorum.
Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:
Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'na karşı yaratmaya çalıştığı ek tehditler en aza indirilmeli, bu kesinlikle üstesinden gelinebilecek bir görevdir.
Kiev yalnızca müzakereler için elinin güçlü olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyor, savaş alanındaki gerçekler ise tamamen farklı.
Kiev rejimi ancak neo-Nazi olarak nitelendirilebilir; İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir durum görülmedi.
Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırıları karşısında yetkililerden kendi sorumluluk alanlarına azami dikkatle yaklaşmalarını talep etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya ve çocuklara yönelik saldırıları, Özel Askeri Operasyon askerlerinin savaş görevlerini yerine getirme motivasyonunu sadece daha da artırmaktadır.
Rusya; vatandaşlarının güvenliğini sağlayarak ve ekonomik sorunları çözerek tüm kalkınma hedeflerinde kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edecektir.
Putin; Rusya'nın müzakere pozisyonu olarak İstanbul ve Anchorage ilkelerini, sahadaki gerçekleri ve 2024 yılında Dışişleri Bakanlığında yaptığı konuşmayı referans gösterdi.
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