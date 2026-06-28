https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/new-york-belediye-baskani-takim-elbiseyle-havuza-atladi-1106828570.html
New York Belediye Başkanı takım elbiseyle havuza atladı
New York Belediye Başkanı takım elbiseyle havuza atladı
Sputnik Türkiye
New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, East Harlem’daki Thomas Jefferson Havuzu’na takım elbisesiyle atlayarak yaz sezonunu resmen başlattı. Bu hareketiyle, şehir yönetmeliğinin kuralını da ihlal etmiş oldu.
2026-06-28T13:38+0300
2026-06-28T13:38+0300
2026-06-28T13:38+0300
dünya
zohran mamdani
havuz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1c/1106828416_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_232b1e8da1de3693df20ef8e0e1d13b4.jpg
Mamdani, onlarca çocuk ve mahalle sakiniyle birlikte havuza girerek New York’lu öğrencilerin 26 Haziran’daki son ders günü coşkusuna ortak oldu. Bu gelenek, yıllardır sürüyor. Daha önceki belediye başkanlarından birçoğu aynı şeyi yaparken, Bill de Blasio ve Eric Adams bu etkinliğe katılmamıştı.2013’ten beri ilkMichael Bloomberg’in 2013’teki son atlayışından bu yana ilk kez bir belediye başkanı bu geleneği yeniden canlandırdı.Diğer katılımcılar mayo ve deniz kıyafetleri giyerken, Zohran Mamdani her zamanki kıyafeti olan tam takım elbise ile havuza atladı. Bu hareketi, Amerikan basınına göre New York şehrinin havuz kurallarını da ihlal etti, çünkü şehir yönetmeliği havuza giren herkesin mayo giymesini zorunlu kılıyor.Sıcak dalgası New York’a da geliyorEtkinlik, yerel basına göre New Yorkluları bekleyen sıcak hava dalgası öncesi moral oldu. Gelecek haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar 30 dereceyi, çarşamba-perşembe-cuma günleri ise 32-35 dereceyi bulacak. Hissedilen sıcaklığın yer yer 38-40 dereceyi aşabileceği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/avrupada-tarihin-en-siddetli-sicak-dalgasi-rekorlar-kirildi-can-kayiplari-artiyor-1106827378.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1c/1106828416_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6c16a73554d6656d326446c15678c6d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zohran mamdani, havuz
New York Belediye Başkanı takım elbiseyle havuza atladı
New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, East Harlem’daki Thomas Jefferson Havuzu’na takım elbisesiyle atlayarak yaz sezonunu resmen başlattı. Bu hareketiyle, şehir yönetmeliğinin kuralını da ihlal etmiş oldu.
Mamdani, onlarca çocuk ve mahalle sakiniyle birlikte havuza girerek New York’lu öğrencilerin 26 Haziran’daki son ders günü coşkusuna ortak oldu. Bu gelenek, yıllardır sürüyor. Daha önceki belediye başkanlarından birçoğu aynı şeyi yaparken, Bill de Blasio ve Eric Adams bu etkinliğe katılmamıştı.
Michael Bloomberg’in 2013’teki son atlayışından bu yana ilk kez bir belediye başkanı bu geleneği yeniden canlandırdı.
Diğer katılımcılar mayo ve deniz kıyafetleri giyerken, Zohran Mamdani
her zamanki kıyafeti olan tam takım elbise ile havuza atladı. Bu hareketi, Amerikan basınına göre New York şehrinin havuz kurallarını da
ihlal etti, çünkü şehir yönetmeliği havuza giren herkesin mayo giymesini zorunlu
kılıyor.
Sıcak dalgası New York’a da geliyor
Etkinlik, yerel basına göre New Yorkluları bekleyen sıcak hava dalgası öncesi moral oldu. Gelecek haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar 30 dereceyi, çarşamba-perşembe-cuma günleri ise 32-35 dereceyi bulacak. Hissedilen sıcaklığın yer yer 38-40 dereceyi aşabileceği aktarıldı.