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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/lubnan-israil-tarihi-mirasi-hedef-aldi-1106833376.html
Lübnan: İsrail, tarihi mirası hedef aldı
Lübnan: İsrail, tarihi mirası hedef aldı
Sputnik Türkiye
Lübnan Kültür Bakanı Ghassan Salame, İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonları sırasında ülkenin tarihi ve kültürel mirasına ciddi zarar verdiğini söyledi... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T17:22+0300
2026-06-28T17:22+0300
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Reuters'ın haberine göre, Lübnan Kültür Bakanı Ghassan Salame, İsrail'in yaklaşık dört ay süren Hizbullah operasyonları sırasında ülkenin güneyindeki çok sayıda tarihi ve kültürel miras alanının zarar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi.Salame, ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail askerlerinin halen güneyde oluşturduğu güvenlik bölgesinde bulunduğunu belirterek hasarın tam boyutunun henüz tespit edilemediğini ifade etti."Tamamen buldozerlerle yok edilmiş köyler var." diyen Salame, güvenlik bölgesi dışında kalan antik kentlerin de hava saldırılarından ağır şekilde etkilendiğini söyledi. Bunlar arasında Sur ve Nabatiye de bulunuyor.UNESCO alanları için endişe büyüyorSalame, "Miras yalnızca Roma ya da Fenike dönemine ait kalıntılar değildir. Tarihi yapılar, arkeolojik alanlar ve kültürel işlevi bulunan binalar da bu mirasın parçasıdır." dedi.UNESCO da geçen ay yaptığı açıklamada Sur Antik Kenti'nin korunma durumundan endişe duyduğunu bildirirken, Chama Kalesi ve Beaufort Kalesi çevresindeki hasar iddialarından dolayı alarm verdi. Kuruluş ayrıca kültürel mirasa yönelik hukuka aykırı saldırıları kınadı.İsrail'den yanıt geldiİsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Reuters'a yaptığı açıklamada, operasyonların yalnızca askeri zorunluluk kapsamında yürütüldüğünü ve sivil altyapıya gereğinden fazla zarar vermeyi amaçlamadıklarını belirtti.Açıklamada, "hassas bölgelerin" dikkate alındığı ve hedef seçiminde sıkı onay süreci uygulandığı ifade edildi.Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki gerilim tamamen sona ermiş değil. Bölgede İsrail birliklerinin varlığını sürdürmesi ve Hizbullah'ın anlaşmaya yönelik itirazları nedeniyle ateşkesin kırılganlığını koruduğu değerlendiriliyor. Çatışmalar, İran destekli Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşın ardından Lübnan'ın tarihi mirası üzerinde de yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/israil-ordusu-suriyenin-dera-kirsalinda-konuslanmaya-basladi-1106830355.html
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roma, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), hizbullah, unesco, sur, beyrut, i̇srail, ortadoğu
roma, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), hizbullah, unesco, sur, beyrut, i̇srail, ortadoğu

Lübnan: İsrail, tarihi mirası hedef aldı

17:22 28.06.2026
© AP Photo / Leo Correaİsrail Lübnan'daki tarihi mirası hedef alıyor.
İsrail Lübnan'daki tarihi mirası hedef alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
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Lübnan Kültür Bakanı Ghassan Salame, İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonları sırasında ülkenin tarihi ve kültürel mirasına ciddi zarar verdiğini söyledi. UNESCO korumasındaki alanlar için endişeler artarken, Beyrut yönetimi yüzyılların mirasının yok olabileceği uyarısında bulundu.
Reuters'ın haberine göre, Lübnan Kültür Bakanı Ghassan Salame, İsrail'in yaklaşık dört ay süren Hizbullah operasyonları sırasında ülkenin güneyindeki çok sayıda tarihi ve kültürel miras alanının zarar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi.
Salame, ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail askerlerinin halen güneyde oluşturduğu güvenlik bölgesinde bulunduğunu belirterek hasarın tam boyutunun henüz tespit edilemediğini ifade etti.
"Tamamen buldozerlerle yok edilmiş köyler var." diyen Salame, güvenlik bölgesi dışında kalan antik kentlerin de hava saldırılarından ağır şekilde etkilendiğini söyledi. Bunlar arasında Sur ve Nabatiye de bulunuyor.

UNESCO alanları için endişe büyüyor

Salame, "Miras yalnızca Roma ya da Fenike dönemine ait kalıntılar değildir. Tarihi yapılar, arkeolojik alanlar ve kültürel işlevi bulunan binalar da bu mirasın parçasıdır." dedi.
UNESCO da geçen ay yaptığı açıklamada Sur Antik Kenti'nin korunma durumundan endişe duyduğunu bildirirken, Chama Kalesi ve Beaufort Kalesi çevresindeki hasar iddialarından dolayı alarm verdi. Kuruluş ayrıca kültürel mirasa yönelik hukuka aykırı saldırıları kınadı.

İsrail'den yanıt geldi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Reuters'a yaptığı açıklamada, operasyonların yalnızca askeri zorunluluk kapsamında yürütüldüğünü ve sivil altyapıya gereğinden fazla zarar vermeyi amaçlamadıklarını belirtti.
Açıklamada, "hassas bölgelerin" dikkate alındığı ve hedef seçiminde sıkı onay süreci uygulandığı ifade edildi.
Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki gerilim tamamen sona ermiş değil. Bölgede İsrail birliklerinin varlığını sürdürmesi ve Hizbullah'ın anlaşmaya yönelik itirazları nedeniyle ateşkesin kırılganlığını koruduğu değerlendiriliyor. Çatışmalar, İran destekli Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşın ardından Lübnan'ın tarihi mirası üzerinde de yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
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