https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/israil-ordusu-suriyenin-dera-kirsalinda-konuslanmaya-basladi-1106830355.html

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T15:48+0300

2026-06-28T15:48+0300

2026-06-28T15:48+0300

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail birlikleri Cemle ile Saysun'u birbirine bağlayan yolda ilerleyerek bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kurdu.İsrail ordusunun ayrıca Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında bulunan Tel el-Mağr bölgesinde de yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladı.Anlaşma ihlal edilmiştiKaynaklar, söz konusu askeri noktanın halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini aktardı.İsrail ordusu, Esad yönetiminin ardından, 1974’te imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye’nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

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