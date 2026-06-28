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Denizde kaybolmuştu: 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
Denizde kaybolmuştu: 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
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Misafir olarak gittiği Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
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Çan'da yaşayan 14 yaşındaki N.B, misafir olarak gittiği ilçede arkadaşı 15 yaşındaki E.C. ile Yapıldak köyüne bağlı Saltıkaltı sahilinden denize girdi.İki arkadaş bir süre dalgalarla mücadele etti. E.C, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, yüzme bilmediği öğrenilen N.B. gözden kayboldu.Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.İl Jandarma ekipleri kıyıda arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar denizde çalışma başlattı.AFAD personeli de su altı görüntüleme cihazı ile sahilin kıyıya yakın kesimlerinde arama yaptı.Ekiplerin arama çalışmaları sonucu 14 yaşındaki N.B'nin cenazesine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/balikesirde-deprem-afad-sarsintinin-buyuklugunu-acikladi-1106832971.html
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çan, sahil güvenlik komutanlığı, afad, çanakkale
çan, sahil güvenlik komutanlığı, afad, çanakkale

Denizde kaybolmuştu: 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

20:34 28.06.2026
© AA / Çiğdem Münibe AlyanakÇanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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Misafir olarak gittiği Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Çan'da yaşayan 14 yaşındaki N.B, misafir olarak gittiği ilçede arkadaşı 15 yaşındaki E.C. ile Yapıldak köyüne bağlı Saltıkaltı sahilinden denize girdi.
İki arkadaş bir süre dalgalarla mücadele etti. E.C, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, yüzme bilmediği öğrenilen N.B. gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
İl Jandarma ekipleri kıyıda arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar denizde çalışma başlattı.
AFAD personeli de su altı görüntüleme cihazı ile sahilin kıyıya yakın kesimlerinde arama yaptı.
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu 14 yaşındaki N.B'nin cenazesine ulaşıldı.
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