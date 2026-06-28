https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/denizde-kaybolmustu-14-yasindaki-kiz-cocugu-olu-bulundu-1106836011.html

Denizde kaybolmuştu: 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Denizde kaybolmuştu: 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Misafir olarak gittiği Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T20:34+0300

2026-06-28T20:34+0300

2026-06-28T20:34+0300

türki̇ye

çan

sahil güvenlik komutanlığı

afad

çanakkale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1c/1106835854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0d669fc888dd403fc610ffff76b3c16.jpg

Çan'da yaşayan 14 yaşındaki N.B, misafir olarak gittiği ilçede arkadaşı 15 yaşındaki E.C. ile Yapıldak köyüne bağlı Saltıkaltı sahilinden denize girdi.İki arkadaş bir süre dalgalarla mücadele etti. E.C, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, yüzme bilmediği öğrenilen N.B. gözden kayboldu.Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.İl Jandarma ekipleri kıyıda arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar denizde çalışma başlattı.AFAD personeli de su altı görüntüleme cihazı ile sahilin kıyıya yakın kesimlerinde arama yaptı.Ekiplerin arama çalışmaları sonucu 14 yaşındaki N.B'nin cenazesine ulaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/balikesirde-deprem-afad-sarsintinin-buyuklugunu-acikladi-1106832971.html

türki̇ye

çan

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çan, sahil güvenlik komutanlığı, afad, çanakkale