İsviçre Alpleri alarm veriyor: Buzullar beklenenden erken eriyor
© AP Photo / David AziaAlp dağları, İsviçre
© AP Photo / David Azia
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İsviçre'de etkili olan sıcak hava dalgası, Alpler'deki buzulların beklenenden çok daha erken erimesine neden oldu. Uzmanlar, bu yıl buz kaybının normalden çok daha yüksek olacağı uyarısında bulundu.
İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) Direktörü Matthias Huss, etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle İsviçre Alpleri'ndeki buzulların beklenenden daha hızlı eridiğini bildirdi.
Alplerin en büyük buzulundaki karla kaplı alanı eriten sıcak hava dalgasının yaşandığını belirten Huss, "(Alplerin en büyük buzulu) Konkordiaplatz'daki Büyük Aletsch Buzulu, sadece iki hafta içinde karla kaplı halden çıplak buza dönüştü. Tamamen istisnai bir durum değil. Endişe verici olan zamanlama. Bu durum mevsimin 1-2 ay sonrasında meydana gelmeliydi." ifadelerini kullandı.
İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'ye de değerlendirmelerde bulunan Huss, "Hesaplamalarımıza ve tahminlerimize göre, bu yılki buzulların geri çekilme günü 29 Haziran'da gerçekleşecek. Bu, önümüzdeki birkaç gün içinde İsviçre buzullarının kış boyunca biriktirdikleri tüm hacmi muhtemelen kaybedecekleri anlamına geliyor." dedi.
Kış mevsiminde yetersiz kar yağışı görüldüğünü belirten Huss, bunun buzulları koruyan kar tabakasını zayıflattığını ifade etti.
Huss, yaz sıcaklarının bu yıl çok erken etkisini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
Mayısta ilk sıcak hava dalgalarını yaşadık ve ovalarda sıcaklıklar 30 dereceye ulaştı. Şimdi de bu sıcak hava dalgası. Şiddeti açısından ancak özellikle süresi açısından gerçekten olağanüstü. Temmuz ve ağustosta neredeyse kesin olarak göreceğimiz yüksek sıcaklıklar, uzun vadeli buzul kaybına doğrudan yol açacak. Bu yıl kesinlikle çok fazla buz kaybedeceğiz.
İsviçre'de sıcaklık rekorları
Dondurucu kış soğuklarıyla ünlü İsviçre'de son dönemde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle haziran ayı sıcaklık rekorları kayıtlara geçerken insanlar göllere girerek serinlemeyi tercih etti.
İsviçre genelinde, iklim değişikliğinin de etkisiyle özellikle son bir haftada kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Birçok sıcaklık ölçüm istasyonunda haziran ayı için günlük veya ortalama sıcaklık rekorları kayıtlara geçiyor.
Cenevre ve ülkenin diğer bölgelerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek ve sıcaklığın vücuttaki etkisini kırmak için göllere akın etti. Termometrelerin 36 dereceyi aştığı Cenevre'deki bazı vatandaşlar ise serinlemek için ağaçların altında uzanmayı ve piknik yapmayı tercih etti.
Hava durumu şirketi Meteonews, dün Basel'de görülen 38.8 derecelik sıcaklık ile yeni günlük haziran rekoru kırıldığını bildirmişti.
İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss), dün Basel'de kayıtlara geçilen sıcaklıkların ilk kez 37 dereceyi aşarak "1947'den bu yana olan haziran ayı rekorunun" kırıldığını bildirmişti.