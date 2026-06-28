https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/isvicre-alpleri-alarm-veriyor-buzullar-beklenenden-erken-eriyor-1106824371.html

İsviçre Alpleri alarm veriyor: Buzullar beklenenden erken eriyor

İsviçre Alpleri alarm veriyor: Buzullar beklenenden erken eriyor

Sputnik Türkiye

İsviçre'de etkili olan sıcak hava dalgası, Alpler'deki buzulların beklenenden çok daha erken erimesine neden oldu. Uzmanlar, bu yıl buz kaybının normalden çok... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T11:31+0300

2026-06-28T11:31+0300

2026-06-28T11:31+0300

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İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) Direktörü Matthias Huss, etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle İsviçre Alpleri'ndeki buzulların beklenenden daha hızlı eridiğini bildirdi.Kış mevsiminde yetersiz kar yağışı görüldüğünü belirten Huss, bunun buzulları koruyan kar tabakasını zayıflattığını ifade etti.Huss, yaz sıcaklarının bu yıl çok erken etkisini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:İsviçre'de sıcaklık rekorlarıDondurucu kış soğuklarıyla ünlü İsviçre'de son dönemde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle haziran ayı sıcaklık rekorları kayıtlara geçerken insanlar göllere girerek serinlemeyi tercih etti.İsviçre genelinde, iklim değişikliğinin de etkisiyle özellikle son bir haftada kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Birçok sıcaklık ölçüm istasyonunda haziran ayı için günlük veya ortalama sıcaklık rekorları kayıtlara geçiyor.Cenevre ve ülkenin diğer bölgelerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek ve sıcaklığın vücuttaki etkisini kırmak için göllere akın etti. Termometrelerin 36 dereceyi aştığı Cenevre'deki bazı vatandaşlar ise serinlemek için ağaçların altında uzanmayı ve piknik yapmayı tercih etti.Hava durumu şirketi Meteonews, dün Basel'de görülen 38.8 derecelik sıcaklık ile yeni günlük haziran rekoru kırıldığını bildirmişti.İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss), dün Basel'de kayıtlara geçilen sıcaklıkların ilk kez 37 dereceyi aşarak "1947'den bu yana olan haziran ayı rekorunun" kırıldığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/turkiye-kavrulacak-sicakliklar-rekor-kiracak-gunesin-altinda-50-dereceye-dikkat-1106822114.html

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