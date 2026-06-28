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İngiltere başbakanlık görevinden istifa eden Starmer’ın yeni hedefi NATO genel sekreterliği
İngiltere başbakanlık görevinden istifa eden Starmer’ın yeni hedefi NATO genel sekreterliği
Sputnik Türkiye
İngiltere başbakanlığı görevinde aylar süren istifa çağrılarına geçen hafta yanıt veren ve istifasını gözyaşları içinde açıklayan Keir Starmer, 2028 yılında NATO Genel Sekreteri pozisyonuna aday olmayı düşünüyor.
2026-06-28T18:02+0300
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dünya
keir starmer
nato
mark rutte
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Keir Starmer’ın bu yönde bir ilgisinin olduğu, Avrupa başkentlerinde konuşulmaya başlandı. Mevcut NATO Genel Sekreteri Hollanda eski Başbakanı Mark Rutte’nin görevi 2028’de sona erecek. Bu tarihten itibaren ittifakın yeni lideri belirlenecek.İstifa konuşmasında bundan sonra zamanını ‘eşi ve çocuklarına ayıracağını’ söyleyen Starmer, Batı basınında yer alan haberlere göre Downing Street’teki görevi sona erdikten sonra uluslararası arenada etkin kalmak istiyor.NATO’nun son dönemdeki Genel Sekreterleri de genellikle eski başbakanlardan seçiliyor. Rutte’den önce Norveç eski Başbakanı Jens Stoltenberg, uzun yıllar bu görevi yürüttü.Starmer’ın şansı ne kadar?Starmer’ın adaylığı için yalnızca kendi isteği yeterli değil. Gerçekçi bir şans yakalayabilmesi için şu unsurlar kritik:NATO Genel Sekreteri nasıl seçiliyor?NATO Genel Sekreteri, kamuoyu oylarıyla değil, üye ülkeler arasındaki 'diplomatik anlaşmayla' 'belirleniyor. Bu nedenle süreç genellikle kapalı kapılar ardında, uzun müzakerelerle ilerliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/avrupada-tarihin-en-siddetli-sicak-dalgasi-rekorlar-kirildi-can-kayiplari-artiyor-1106827378.html
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keir starmer, nato, mark rutte, jens stoltenberg
keir starmer, nato, mark rutte, jens stoltenberg

İngiltere başbakanlık görevinden istifa eden Starmer’ın yeni hedefi NATO genel sekreterliği

18:02 28.06.2026
© REUTERS Jack TaylorKeir Starmer
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© REUTERS Jack Taylor
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İngiltere başbakanlığı görevinde aylar süren istifa çağrılarına geçen hafta yanıt veren ve istifasını gözyaşları içinde açıklayan Keir Starmer, 2028 yılında NATO Genel Sekreteri pozisyonuna aday olmayı düşünüyor.
Keir Starmer’ın bu yönde bir ilgisinin olduğu, Avrupa başkentlerinde konuşulmaya başlandı. Mevcut NATO Genel Sekreteri Hollanda eski Başbakanı Mark Rutte’nin görevi 2028’de sona erecek. Bu tarihten itibaren ittifakın yeni lideri belirlenecek.
İstifa konuşmasında bundan sonra zamanını ‘eşi ve çocuklarına ayıracağını’ söyleyen Starmer, Batı basınında yer alan haberlere göre Downing Street’teki görevi sona erdikten sonra uluslararası arenada etkin kalmak istiyor.
NATO’nun son dönemdeki Genel Sekreterleri de genellikle eski başbakanlardan seçiliyor. Rutte’den önce Norveç eski Başbakanı Jens Stoltenberg, uzun yıllar bu görevi yürüttü.

Starmer’ın şansı ne kadar?

Starmer’ın adaylığı için yalnızca kendi isteği yeterli değil. Gerçekçi bir şans yakalayabilmesi için şu unsurlar kritik:
İngiltere hükümetinin (Londra) güçlü desteği
NATO üyesi ülkeler arasında geniş bir uzlaşı
Özellikle ABD’nin olası onayı

NATO Genel Sekreteri nasıl seçiliyor?

NATO Genel Sekreteri, kamuoyu oylarıyla değil, üye ülkeler arasındaki 'diplomatik anlaşmayla' 'belirleniyor. Bu nedenle süreç genellikle kapalı kapılar ardında, uzun müzakerelerle ilerliyor.
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