https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/guney-korede-kopek-eti-yasagi-oncesi-yuz-binlerce-kopek-kayip-1106835676.html

Güney Kore’de köpek eti yasağı öncesi yüz binlerce köpek kayıp

Güney Kore’de köpek eti yasağı öncesi yüz binlerce köpek kayıp

Sputnik Türkiye

Güney Kore’de, Ocak 2024'te kabul edilen yasa, köpeklerin gıda amacıyla yetiştirilmesi, kesilmesi ve satılmasını yasaklıyor.

2026-06-28T19:30+0300

2026-06-28T19:30+0300

2026-06-28T19:32+0300

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köpek

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Tarım Bakanlığı verilerine göre 2024'te 400 bin ila 450 bin köpek et üretimi için yetiştiriliyordu. Bugün ise bu sayı sadece 20 bine kadar düştü. Tüketim istatistikleri resmi olarak tutulmasa da, 51 milyon nüfuslu ülkede köpek eti yiyenlerin küçük bir azınlıkla sınırlı olduğu kabul ediliyor.Akıbetleri belirsizHükümet, çiftçilerin geçişini kolaylaştırmak için her köpek başına 600 bin won'a (yaklaşık 390 dolar) kadar tazminat teklif etti. Ancak hayvanların nereye gittiği takip edilmedi. Bakanlık müfettişi, "Rolümüz çiftlik ve kesimhanelerde köpek kalmadığını doğrulamak ve tazminatı sağlamak. Köpeklerle ne yapıldığı bizi ilgilendirmiyor" dedi.Bir milletvekilinin elde ettiği verilere göre şubat ayına kadar sadece 623 köpek sahiplendirildi, yaklaşık 500'ü de barınaklara gönderildi. Geri kalan büyük çoğunluğun ise muhtemelen öldürüldüğü düşünülüyor.Hayvan hakları örgütü CARE'den Kim Young-hwan, "Eğer büyük sayıda köpek sahiplendirme programlarına girseydi, bizim gibi örgütler bunu bilirdi. Çiftliklerden kurtarılan köpekler için herhangi bir kampanya görmedik" diye konuştu.Genç nesil ile birlikte azaldıCARE, 20 yılı aşkın sürede yaklaşık 2 bin 500 çiftlik köpeğini kurtarıp sahiplendirdi. Bunların çoğu yurtdışına gönderildi. Yerel sahiplendirme çok sınırlı kaldı çünkü Güney Koreliler genellikle apartman yaşamına uygun küçük ırkları tercih ediyor. Et için yetiştirilenler ise genellikle Nureongi (Kore Sarı Spitz) gibi büyük ırklardan oluşuyordu.Güney Kore'de köpek eti tüketimi genç nesil arasında hızla azaldı. Hayvan hakları grupları, yasağın köpeklerin refahı için önemli bir adım olduğunu kaydederken eski çiftçiler şikayetçi. Endüstri hızla yok olsa da, yüz binlerce köpeğin akıbeti belirsizliğini koruyor.Terk edilmiş kesimhaneler, bir dönemin sonunu simgeliyor. Ancak geçiş sürecinin hem hayvanlar hem de insanlar için adil yönetilmesi, önümüzdeki dönemde en büyük tartışma konusu olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/bilim-insanlari-acikladi-insanligin-atesle-iliskisi-sanilandan-daha-eski-1106832596.html

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