https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dort-ilde-denize-girmek-yasaklandi-1106826610.html
Dört ilde denize girmek yasaklandı
Dört ilde denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Olumsuz hava şartları nedeniyle dört ilde denize girmek yasaklandı. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T13:00+0300
2026-06-28T13:00+0300
2026-06-28T13:00+0300
türki̇ye
deniz
yasak
sakarya
kırklareli
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1c/1106826980_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cd96e15ed31f4fd22b3d9439b7a521f.jpg
Olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün (28 Haziran) aşağıdaki ilçelerde denize girmek yasak.Saray ve Vize ilçesindeki tüm plajlarda yasak kararı getirildi.Kandıra Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.Sakarya’da da sahillerde görevli cankurtaranlar bayrakları kırmızıya çevirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/turkiye-kavrulacak-sicakliklar-rekor-kiracak-gunesin-altinda-50-dereceye-dikkat-1106822114.html
türki̇ye
sakarya
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1c/1106826980_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f9f88f1391050e2f26829d0578dee1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deniz, yasak, sakarya, kırklareli, hava durumu
deniz, yasak, sakarya, kırklareli, hava durumu
Dört ilde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava şartları nedeniyle dört ilde denize girmek yasaklandı.
Olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün (28 Haziran) aşağıdaki ilçelerde denize girmek yasak.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kırklareli’nin Vize ilçesi Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri
Saray ve Vize ilçesindeki tüm plajlarda yasak kararı getirildi.
Kandıra Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.
Sakarya’da da sahillerde görevli cankurtaranlar bayrakları kırmızıya çevirdi.