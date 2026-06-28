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Dört ilde denize girmek yasaklandı
Dört ilde denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Olumsuz hava şartları nedeniyle dört ilde denize girmek yasaklandı. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
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Olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün (28 Haziran) aşağıdaki ilçelerde denize girmek yasak.Saray ve Vize ilçesindeki tüm plajlarda yasak kararı getirildi.Kandıra Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.Sakarya’da da sahillerde görevli cankurtaranlar bayrakları kırmızıya çevirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/turkiye-kavrulacak-sicakliklar-rekor-kiracak-gunesin-altinda-50-dereceye-dikkat-1106822114.html
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deniz, yasak, sakarya, kırklareli, hava durumu
deniz, yasak, sakarya, kırklareli, hava durumu

Dört ilde denize girmek yasaklandı

13:00 28.06.2026
denize girmek yasaklandı
denize girmek yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
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Olumsuz hava şartları nedeniyle dört ilde denize girmek yasaklandı.
Olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün (28 Haziran) aşağıdaki ilçelerde denize girmek yasak.
Tekirdağ’ın Saray ilçesi
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi
Kırklareli’nin Vize ilçesi
Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri
Saray ve Vize ilçesindeki tüm plajlarda yasak kararı getirildi.
Kandıra Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.
Sakarya’da da sahillerde görevli cankurtaranlar bayrakları kırmızıya çevirdi.
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