https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dort-ilde-denize-girmek-yasaklandi-1106826610.html

Dört ilde denize girmek yasaklandı

Dört ilde denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Olumsuz hava şartları nedeniyle dört ilde denize girmek yasaklandı. 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T13:00+0300

2026-06-28T13:00+0300

2026-06-28T13:00+0300

türki̇ye

deniz

yasak

sakarya

kırklareli

hava durumu

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Olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün (28 Haziran) aşağıdaki ilçelerde denize girmek yasak.Saray ve Vize ilçesindeki tüm plajlarda yasak kararı getirildi.Kandıra Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.Sakarya’da da sahillerde görevli cankurtaranlar bayrakları kırmızıya çevirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/turkiye-kavrulacak-sicakliklar-rekor-kiracak-gunesin-altinda-50-dereceye-dikkat-1106822114.html

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