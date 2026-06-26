https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/dmm-acikladi-ankarada-2-gun-sokaga-cikma-yasagi-mi-uygulanacak-1106801911.html
DMM açıkladı: Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı mı uygulanacak?
DMM açıkladı: Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı mı uygulanacak?
Sputnik Türkiye
DMM, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarını yalanladı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T17:04+0300
2026-06-26T17:04+0300
2026-06-26T17:04+0300
türki̇ye
ankara
nato
dezenformasyonla mücadele merkezi
sokağa çıkma yasağı
ego
ego genel müdürlüğü
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Bazı sosyal medya paylaşımlarında NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddialarına karşı açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanladı. Asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlatıldıAnkara'da 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur."EGO'dan da açıklama geldi: Otobüsler çalışacak mı?Ankara'daki zirve kapsamında bir açıklamada da EGO Genel Müdürlüğü''nden geldi. EGO Genel Müdürlüğü, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, EGO otobüslerinin normal işletim düzeninde seferlerine devam edeceği, trafik tedbirlerine bağlı olarak bazı hatlarda güzergah değişiklikleri, gecikmeler, aksamalar ve sefer iptallerinin yaşanabileceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ankarada-nato-zirvesi-alarmi-valilik-kapatilacak-yollari-acikladi-1106768782.html
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ankara, nato, dezenformasyonla mücadele merkezi, sokağa çıkma yasağı, ego, ego genel müdürlüğü
ankara, nato, dezenformasyonla mücadele merkezi, sokağa çıkma yasağı, ego, ego genel müdürlüğü
DMM açıkladı: Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı mı uygulanacak?
DMM, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarını yalanladı.
Bazı sosyal medya paylaşımlarında NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddialarına karşı açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanladı.
Asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlatıldı
Ankara'da 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur."
EGO'dan da açıklama geldi: Otobüsler çalışacak mı?
Ankara'daki zirve kapsamında bir açıklamada da EGO Genel Müdürlüğü''nden geldi. EGO Genel Müdürlüğü, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, EGO otobüslerinin normal işletim düzeninde seferlerine devam edeceği, trafik tedbirlerine bağlı olarak bazı hatlarda güzergah değişiklikleri, gecikmeler, aksamalar ve sefer iptallerinin yaşanabileceğini bildirdi.