https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dhcde-ukrayna-iha-saldirilari-2-sivil-oldu-cok-sayida-yarali-var-1106821804.html

DHC’de Ukrayna İHA saldırıları: 2 sivil öldü, çok sayıda yaralı var

DHC’de Ukrayna İHA saldırıları: 2 sivil öldü, çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun gün boyu düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki sivilin hayatını... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T00:23+0300

2026-06-28T00:23+0300

2026-06-28T00:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna ordusu

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

sivil kayıplar

donetsk

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DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusuna ait İHA'ların gün boyunca bölgedeki sivil yerleşimleri hedef aldığını bildirdi.Puşilin’in verdiği bilgilere göre, saldırılar sonucunda DHC'nin Gorlovka ve Makeyevka bölgelerinde iki sivil yaşamını yitirdi. Donetsk ve çevresindeki çeşitli noktalarda ise şarapnel isabet eden çok sayıda sivil yaralandı. Yaralananlar arasında otoyolda seyir halindeki bir araçta bulunan aynı aileden üç kişi de yer alıyor.Ukrayna ordusu neredeyse her gün insansız hava araçlarıyla sivil hedefleri vuruyor. Rus ordusu ise buna karşılık olarak, kara ve hava bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapısı tesisleri ve askeri hava üslerini hedef alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-rostov-bolgesinde-bir-muzeye-isabet-etti-11-kisi-yaralandi-1106817507.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, sivil kayıplar, donetsk