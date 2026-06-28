https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dhcde-ukrayna-iha-saldirilari-2-sivil-oldu-cok-sayida-yarali-var-1106821804.html
DHC’de Ukrayna İHA saldırıları: 2 sivil öldü, çok sayıda yaralı var
DHC’de Ukrayna İHA saldırıları: 2 sivil öldü, çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun gün boyu düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki sivilin hayatını... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T00:23+0300
2026-06-28T00:23+0300
2026-06-28T00:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
sivil kayıplar
donetsk
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DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusuna ait İHA'ların gün boyunca bölgedeki sivil yerleşimleri hedef aldığını bildirdi.Puşilin’in verdiği bilgilere göre, saldırılar sonucunda DHC'nin Gorlovka ve Makeyevka bölgelerinde iki sivil yaşamını yitirdi. Donetsk ve çevresindeki çeşitli noktalarda ise şarapnel isabet eden çok sayıda sivil yaralandı. Yaralananlar arasında otoyolda seyir halindeki bir araçta bulunan aynı aileden üç kişi de yer alıyor.Ukrayna ordusu neredeyse her gün insansız hava araçlarıyla sivil hedefleri vuruyor. Rus ordusu ise buna karşılık olarak, kara ve hava bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapısı tesisleri ve askeri hava üslerini hedef alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-rostov-bolgesinde-bir-muzeye-isabet-etti-11-kisi-yaralandi-1106817507.html
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denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, sivil kayıplar, donetsk
denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, sivil kayıplar, donetsk
DHC’de Ukrayna İHA saldırıları: 2 sivil öldü, çok sayıda yaralı var
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun gün boyu düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusuna ait İHA'ların gün boyunca bölgedeki sivil yerleşimleri hedef aldığını bildirdi.
Puşilin’in verdiği bilgilere göre, saldırılar sonucunda DHC'nin Gorlovka ve Makeyevka bölgelerinde iki sivil yaşamını yitirdi. Donetsk ve çevresindeki çeşitli noktalarda ise şarapnel isabet eden çok sayıda sivil yaralandı. Yaralananlar arasında otoyolda seyir halindeki bir araçta bulunan aynı aileden üç kişi de yer alıyor.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün insansız hava araçlarıyla sivil hedefleri vuruyor. Rus ordusu ise buna karşılık olarak, kara ve hava bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapısı tesisleri ve askeri hava üslerini hedef alıyor.