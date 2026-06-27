https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-rostov-bolgesinde-bir-muzeye-isabet-etti-11-kisi-yaralandi-1106817507.html
Ukrayna ordusuna ait bir İHA Rostov Bölgesi’nde bir müzeye isabet etti: 11 kişi yaralandı
Ukrayna ordusuna ait bir İHA Rostov Bölgesi’nde bir müzeye isabet etti: 11 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki bir askeri müzeye insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı belirtildi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T14:44+0300
2026-06-27T14:44+0300
2026-06-27T14:44+0300
dünya
rusya
rostov bölgesi
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
ukrayna ordusu
ukrayna
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Rostov Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya paylaşımında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sambekskiye Vısotı (Sambek Tepeleri) adlı askeri tarih müze kompleksine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.Vali daha önce, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucu bir İHA'nın Rostov Bölgesi'ndeki müze kompleksine isabet ettiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukrayna-ordusu-konstantinovkadan-tahliye-edilen-sivilleri-fpv-dronlarla-vuruyor-1106805534.html
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rusya, rostov bölgesi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna ordusu, ukrayna
rusya, rostov bölgesi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna ordusu, ukrayna
Ukrayna ordusuna ait bir İHA Rostov Bölgesi’nde bir müzeye isabet etti: 11 kişi yaralandı
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki bir askeri müzeye insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya paylaşımında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sambekskiye Vısotı (Sambek Tepeleri) adlı askeri tarih müze kompleksine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.
Sambekskiye Vısotı müze kompleksine düzenlenen İHA saldırısı sonucunda 11 kişi hastaneye kaldırıldı, 9 kişi hastanede tedavi altına alındı, iki kişi ise ayakta tedavi gördü.
Vali daha önce, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucu bir İHA'nın Rostov Bölgesi'ndeki müze kompleksine isabet ettiğini duyurmuştu.