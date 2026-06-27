Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-rostov-bolgesinde-bir-muzeye-isabet-etti-11-kisi-yaralandi-1106817507.html
Ukrayna ordusuna ait bir İHA Rostov Bölgesi’nde bir müzeye isabet etti: 11 kişi yaralandı
Ukrayna ordusuna ait bir İHA Rostov Bölgesi’nde bir müzeye isabet etti: 11 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki bir askeri müzeye insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı belirtildi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T14:44+0300
2026-06-27T14:44+0300
dünya
rusya
rostov bölgesi
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
ukrayna ordusu
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1b/1106816723_0:9:805:462_1920x0_80_0_0_bb182246fe90aea2612cd65669c68268.png
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya paylaşımında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sambekskiye Vısotı (Sambek Tepeleri) adlı askeri tarih müze kompleksine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.Vali daha önce, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucu bir İHA'nın Rostov Bölgesi'ndeki müze kompleksine isabet ettiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukrayna-ordusu-konstantinovkadan-tahliye-edilen-sivilleri-fpv-dronlarla-vuruyor-1106805534.html
rusya
rostov bölgesi
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1b/1106816723_89:0:717:471_1920x0_80_0_0_d3b2181a4375a6f5ef6e5ddf63ce97f6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rostov bölgesi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna ordusu, ukrayna
rusya, rostov bölgesi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna ordusu, ukrayna

Ukrayna ordusuna ait bir İHA Rostov Bölgesi’nde bir müzeye isabet etti: 11 kişi yaralandı

14:44 27.06.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da bir ambulans
Rusya'da bir ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki bir askeri müzeye insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya paylaşımında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sambekskiye Vısotı (Sambek Tepeleri) adlı askeri tarih müze kompleksine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Sambekskiye Vısotı müze kompleksine düzenlenen İHA saldırısı sonucunda 11 kişi hastaneye kaldırıldı, 9 kişi hastanede tedavi altına alındı, iki kişi ise ayakta tedavi gördü.

Vali daha önce, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucu bir İHA'nın Rostov Bölgesi'ndeki müze kompleksine isabet ettiğini duyurmuştu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - Konstantinovka - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
DÜNYA
‘Ukrayna ordusu, Konstantinovka’dan tahliye edilen sivilleri FPV dronlarla vuruyor’
Dün, 18:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала