https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-rostov-bolgesinde-bir-muzeye-isabet-etti-11-kisi-yaralandi-1106817507.html

Ukrayna ordusuna ait bir İHA Rostov Bölgesi’nde bir müzeye isabet etti: 11 kişi yaralandı

Ukrayna ordusuna ait bir İHA Rostov Bölgesi’nde bir müzeye isabet etti: 11 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki bir askeri müzeye insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı belirtildi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T14:44+0300

2026-06-27T14:44+0300

2026-06-27T14:44+0300

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saldırı

ukrayna ordusu

ukrayna

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Rostov Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya paylaşımında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sambekskiye Vısotı (Sambek Tepeleri) adlı askeri tarih müze kompleksine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.Vali daha önce, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucu bir İHA'nın Rostov Bölgesi'ndeki müze kompleksine isabet ettiğini duyurmuştu.

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rusya, rostov bölgesi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna ordusu, ukrayna